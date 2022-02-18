麻將高手來挑戰！「Mahjong Handle」猜猜今天胡哪一張？

       

WORDLE 遊戲再來一發，本篇要介紹的是以麻將為主題的「Mahjong Handle」，玩法更特別啦！如果你英文不行、注音不行、成語不行、倉頡也不行，那麻將總行了吧！「Mahjong Handle」要大家試著猜出當天的牌型外，還得看看胡的是哪一張牌，全部位置排對了才可過關！只給六次猜題機會，可得仔細思量啊！

不過「Mahjong Handle」採用的是日本麻雀的規則，共拿 14 張牌，跟台灣麻將的 16 張不同，而且胡牌時必須符合一個以上的「やく」（役, yaku），也可以把它理解至少要有一台才可以胡牌，而日本麻雀裡，單純的門清或自摸都是沒有役的至於日本麻雀有哪些役種，網路上可以查到很多相關的資訊，有興趣的朋友可以自行了解，不然其實用基本的台灣麻將的玩法也是可以的，多試幾次就大概可以抓到感覺囉！

猜題時，位置與牌面都對的話，會以藍色標示，橘色則代表牌面對但位置不對，另外要特別注意麻將的排序都是按數字與花色（萬、筒、條、字）的順序排列的，而最後一張牌，因為是胡牌，就不受花色與數字的順序限制啦！玩起來很有趣，喜歡玩麻將的朋友，可以來挑戰看看哦！

 
  • 網站名稱：Mahjong Handle
  • 網站網址：https://mahjong-handle.update.sh/
    • WORDLE 相關遊戲：
  • 英文版：https://briian.com/80067/
  • 注音版/倉頡版：https://briian.com/80435/
  • Emoji 版：https://briian.com/80494/
  • 成語版：https://briian.com/80769/
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲網頁後，就可以開始挑戰啦！每天只有六次的猜題機會，點擊下方的按鈕就可以將麻將牌放入。



    按下「Enter」送出後，就可以看到顏色提示，藍色代表全對，橘色代表位置不對，灰色牌就是完全不在答案之中用這些提示來推敲出正確的牌型吧！



    如果送出答案後，出現「Hand must include at least one yaku」的訊息，就代表你答的牌中沒有一個以上的「役」，在日本麻雀規則中是無法胡牌的，要再重新調整一下囉！



    逐一的調整，最後猜出完全藍色的正確答案就過關啦！（為了不影響大家遊戲下圖已馬賽克並局部變色處理）



    過關後就可以看到累積的遊戲紀錄，包含遊戲次數、成功率，在第幾次猜出答案等數據

    最後更新：02-18, 2022 下午 3:28

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。