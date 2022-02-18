麻將高手來挑戰！「Mahjong Handle」猜猜今天胡哪一張？

WORDLE 遊戲再來一發，本篇要介紹的是以麻將為主題的「Mahjong Handle」，玩法更特別啦！如果你英文不行、注音不行、成語不行、倉頡也不行，那麻將總行了吧！「Mahjong Handle」要大家試著猜出當天的牌型外，還得看看胡的是哪一張牌，全部位置排對了才可過關！只給六次猜題機會，可得仔細思量啊！

不過「Mahjong Handle」採用的是日本麻雀的規則，共拿 14 張牌，跟台灣麻將的 16 張不同，而且胡牌時必須符合一個以上的「やく」（役, yaku），也可以把它理解至少要有一台才可以胡牌，而日本麻雀裡，單純的門清或自摸都是沒有役的至於日本麻雀有哪些役種，網路上可以查到很多相關的資訊，有興趣的朋友可以自行了解，不然其實用基本的台灣麻將的玩法也是可以的，多試幾次就大概可以抓到感覺囉！

猜題時，位置與牌面都對的話，會以藍色標示，橘色則代表牌面對但位置不對，另外要特別注意麻將的排序都是按數字與花色（萬、筒、條、字）的順序排列的，而最後一張牌，因為是胡牌，就不受花色與數字的順序限制啦！玩起來很有趣，喜歡玩麻將的朋友，可以來挑戰看看哦！

網站名稱：Mahjong Handle 網站網址：https://mahjong-handle.update.sh/

遊戲畫面：

開啟遊戲網頁後，就可以開始挑戰啦！每天只有六次的猜題機會，點擊下方的按鈕就可以將麻將牌放入。





按下「Enter」送出後，就可以看到顏色提示，藍色代表全對，橘色代表位置不對，灰色牌就是完全不在答案之中用這些提示來推敲出正確的牌型吧！





如果送出答案後，出現「Hand must include at least one yaku」的訊息，就代表你答的牌中沒有一個以上的「役」，在日本麻雀規則中是無法胡牌的，要再重新調整一下囉！





逐一的調整，最後猜出完全藍色的正確答案就過關啦！（為了不影響大家遊戲下圖已馬賽克並局部變色處理）





過關後就可以看到累積的遊戲紀錄，包含遊戲次數、成功率，在第幾次猜出答案等數據