麻將高手來挑戰!「Mahjong Handle」猜猜今天胡哪一張?

WORDLE 遊戲再來一發,本篇要介紹的是以麻將為主題的「Mahjong Handle」,玩法更特別啦!如果你英文不行、注音不行、成語不行、倉頡也不行,那麻將總行了吧!「Mahjong Handle」要大家試著猜出當天的牌型外,還得看看胡的是哪一張牌,全部位置排對了才可過關!只給六次猜題機會,可得仔細思量啊!

不過「Mahjong Handle」採用的是日本麻雀的規則,共拿 14 張牌,跟台灣麻將的 16 張不同,而且胡牌時必須符合一個以上的「やく」(役, yaku),也可以把它理解至少要有一台才可以胡牌,而日本麻雀裡,單純的門清或自摸都是沒有役的至於日本麻雀有哪些役種,網路上可以查到很多相關的資訊,有興趣的朋友可以自行了解,不然其實用基本的台灣麻將的玩法也是可以的,多試幾次就大概可以抓到感覺囉!

猜題時,位置與牌面都對的話,會以藍色標示,橘色則代表牌面對但位置不對,另外要特別注意麻將的排序都是按數字與花色(萬、筒、條、字)的順序排列的,而最後一張牌,因為是胡牌,就不受花色與數字的順序限制啦!玩起來很有趣,喜歡玩麻將的朋友,可以來挑戰看看哦!

網站名稱:Mahjong Handle 網站網址:https://mahjong-handle.update.sh/

遊戲畫面:

開啟遊戲網頁後,就可以開始挑戰啦!每天只有六次的猜題機會,點擊下方的按鈕就可以將麻將牌放入。





按下「Enter」送出後,就可以看到顏色提示,藍色代表全對,橘色代表位置不對,灰色牌就是完全不在答案之中用這些提示來推敲出正確的牌型吧!





如果送出答案後,出現「Hand must include at least one yaku」的訊息,就代表你答的牌中沒有一個以上的「役」,在日本麻雀規則中是無法胡牌的,要再重新調整一下囉!





逐一的調整,最後猜出完全藍色的正確答案就過關啦!(為了不影響大家遊戲下圖已馬賽克並局部變色處理)





過關後就可以看到累積的遊戲紀錄,包含遊戲次數、成功率,在第幾次猜出答案等數據