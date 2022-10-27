ImageGlass 輕量好用的看圖軟體，讓人一用就愛上！
天啊！今天現在才發現 ImageGlass 這個看圖軟體。以往一直都是 IrfanView 的愛用者， 偶爾也用用 XnView，至於已經變得超旗艦的上個世代的 ACDSee 則早已不再被愛。沒想到今天才又發現 ImageGlass，一用就愛上，完完全全取代了以前必裝的 IrfanView 了。
ImageGlass 就是一個 Windows 電腦裡的看圖軟體，簡潔、有質感是它最大特色，，
ImageGlass 內建繁體中文界面與佈景主題切換功能，支援包含 HEIF,HEIC, WEBP…在內超過80種以上的圖檔格式，是 Windows 電腦必裝的超好用圖檔快速檢視工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
軟體名稱：ImageGlass 軟體版本：8.7.10.26 軟體語言：繁體中文、英文、日文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質：免費軟體 檔案大小：25.5 MB 系統支援：Windows XP/7/8/10/11 官方網站：https://imageglass.org/ 軟體下載：Download 下載
ImageGlass 操作界面：
第1步 安裝軟體時可以選擇要使用的語言界面及佈景主題，不過在繁體中文的部分顯示的是….「名稱」，很奇怪。
第2步 記得出現「將 ImageGlass 設定為預設圖片檢視器？」的時候按「是」。
第3步 之後點要開啟圖檔時，記得預設程式要選擇用「ImageGlass」來開。，
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