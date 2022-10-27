ImageGlass 輕量好用的看圖軟體，讓人一用就愛上！

天啊！今天現在才發現 ImageGlass 這個看圖軟體。以往一直都是 IrfanView 的愛用者， 偶爾也用用 XnView，至於已經變得超旗艦的上個世代的 ACDSee 則早已不再被愛。沒想到今天才又發現 ImageGlass，一用就愛上，完完全全取代了以前必裝的 IrfanView 了。

ImageGlass 就是一個 Windows 電腦裡的看圖軟體，簡潔、有質感是它最大特色，，

不過並沒有因此閹割掉該有的各種圖檔處理功能。其中包含圖片左右旋轉、水平垂直翻轉、裁切縮放、幻燈片播映、設定桌布或鎖定畫面、轉存成其他格式圖檔… 等功能之外，還提供了色彩選擇器與 Exif 工具…等，都是相當實用且必備的功能。

ImageGlass 內建繁體中文界面與佈景主題切換功能，支援包含 HEIF,HEIC, WEBP…在內超過80種以上的圖檔格式，是 Windows 電腦必裝的超好用圖檔快速檢視工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ImageGlass
  • 軟體版本：8.7.10.26
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文、簡體中文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：25.5 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://imageglass.org/
  • 軟體下載：Download 下載

    • ImageGlass 操作界面：

    第1步 安裝軟體時可以選擇要使用的語言界面及佈景主題，不過在繁體中文的部分顯示的是….「名稱」，很奇怪。

    第2步 記得出現「將 ImageGlass 設定為預設圖片檢視器？」的時候按「是」。

    第3步 之後點要開啟圖檔時，記得預設程式要選擇用「ImageGlass」來開。

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    最後更新：10-27, 2022 下午 3:28

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    Author: 不來恩

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