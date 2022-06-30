「SaveMP3」介面超乾淨且無廣告的 YouTube 轉 MP3 工具

「SaveMP3」是一個簡單好用、介面乾淨且無廣告的 YouTube 轉 MP3 線上工具，只需要將 YouTube 影片的網址貼上，就能立即下載 MP3 音檔，，

速度超級快，而且完全免費！

除了基本的 MP3 音檔格式外，還可以下載 MP4 或是 WEBM 等格式，其中 MP4 還能選擇不同的解析度，最高支援到 1080p，不過還是得看原影片提供的畫質而定。電腦、手機都支援使用。

另外 「SaveMP3」還有提供一款名為「YouTube Mp3 Converter」的瀏覽器擴充功能，直接可在 YouTube 頁面下載 MP3 檔案，甚至還有提供裁切功能，可只轉換其中的某個片段，操作一樣很方便，最高支援到 320Kbps。若經常有下載需求的話，可以參考看看囉！

操作畫面：

開啟網頁後，將事先複製好的 YouTube 影片網址貼到搜尋欄中，就會開始自動讀取。





接著就可以點擊 MP3 或 MP4 直接下載，或者展開右邊的「More」選單，還有更多選項可以選擇。





如果有安裝擴充功能，就會在 YouTube 影片頁面下方看到多一個「MP3」的選項，點擊後就能設定需要的音質、裁切片段等，然後即可將影片以 MP3 格式下載回來囉！