「SaveMP3」介面超乾淨且無廣告的 YouTube 轉 MP3 工具
「SaveMP3」是一個簡單好用、介面乾淨且無廣告的 YouTube 轉 MP3 線上工具，只需要將 YouTube 影片的網址貼上，就能立即下載 MP3 音檔，，
除了基本的 MP3 音檔格式外，還可以下載 MP4 或是 WEBM 等格式，其中 MP4 還能選擇不同的解析度，最高支援到 1080p，不過還是得看原影片提供的畫質而定。電腦、手機都支援使用。
另外 「SaveMP3」還有提供一款名為「YouTube Mp3 Converter」的瀏覽器擴充功能，直接可在 YouTube 頁面下載 MP3 檔案，甚至還有提供裁切功能，可只轉換其中的某個片段，操作一樣很方便，最高支援到 320Kbps。若經常有下載需求的話，可以參考看看囉！
網站名稱：SaveMP3 網站網址：https://savemp3.net/ 擴充功能下載：按這裡
操作畫面：
開啟網頁後，將事先複製好的 YouTube 影片網址貼到搜尋欄中，就會開始自動讀取。
接著就可以點擊 MP3 或 MP4 直接下載，或者展開右邊的「More」選單，還有更多選項可以選擇。
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如果有安裝擴充功能，就會在 YouTube 影片頁面下方看到多一個「MP3」的選項，點擊後就能設定需要的音質、裁切片段等，然後即可將影片以 MP3 格式下載回來囉！