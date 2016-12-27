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FastStone Image Viewer v6.1 比 ACDSee 更好用的看圖軟體（支援轉檔、編輯、畫圈圈箭頭）

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2016/12/27 更新：FastStone Image Viewer 軟體版本更新至 v6.1 最新版。

FastStone Image Viewer是個功能很多、很好用的「看圖軟體」，他的功能跟需要付費註冊的ACDSee看圖軟體都差不多，但FastStone是免費軟體而且還內建繁體中文語系。

其實FastStone Image Viewer不僅僅是個看圖軟體，他還內建了各種圖檔剪裁、色彩調整、圖片邊框、視覺特效….等等圖檔編修功能，也內建了批次轉檔、批次更名、更改時間戳記、無損旋轉圖片、圖像比較、螢幕抓圖與幻燈片顯示….等功能，是個功能相當豐富、相當好用的看圖軟體。

除此之外，FastStone Image Viewer還內建了一個「畫板」功能，可以讓我們在圖片上畫圈圈、箭頭、寫字...或用螢光筆劃重點…等等，還可幫圖片加上浮水印，如果你是課堂上的講師、演講者，透過這個簡單好用功能又多的免費軟體，可以輕鬆完成不少麻煩事。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FastStone Image Viewer
  • 軟體版本：6.1
  • 軟體語言：繁體中文（內建多國語系）
  • 軟體性質：免費軟體（商業使用需注註冊）
  • 檔案大小：6.14 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/2003/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.faststone.org/
  • 軟體下載：按這裡

 

操作介面：

第1步  這是FastStone的「瀏覽器檢視模式」，安裝好FastStone Image Viewer軟體後，會自動偵測到我們電腦所使用的語系並將軟體切換成繁體中文介面，我們可以直接在FastStone瀏覽器檢視視窗中瀏覽、處理大量的圖檔。

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第2步  如果你想將指定的照片用「幻燈片」的模式自動播放的話，可以選取之後按上面的「幻燈片」按鈕，設定好播放選項後再按「播放」即可開始以全螢幕的方式，自動顯示、切換照片或圖片。

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第3步  這是FastStone Image Viewer的視窗檢視模式（可用視窗右上角的按鈕切換不同檢視模式），我們也可以在FastStone的設定視窗（按「F12」開啟設定視窗）中設定讓圖片自動開啟在視窗檢視模式中，方便我們快速瀏覽圖片。

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第4步  這是內建的批次轉檔、更名工具，選取好你要處理的圖片，再點選輸出格式與輸出資料夾即可。

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第5步  FastStone內建多種色彩調整、照片處理功能，還可幫照片加上很有氣質的邊框，讓我們把照片貼在部落格上面的時候也很有面子。

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第6步  這是內建的圖片尺寸調整工具，可以依照相素或百分比來調整圖片尺寸，也可依照列印出來的尺寸調整圖片大小，讓我們在列印時不會跟實際狀況差太多。

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第7步  如果你需要在圖片上畫圈圈、箭頭或打字、畫螢光筆...的話，可以在選取圖片後按「編輯」→「畫板」，即可在畫板中任意圖寫、圈選。

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嗯… 如果要比較的話，我還是比較愛用IrfanView勝過FastStone Image Viewer或其他看圖軟體，當然ACDSee這個付費軟體就完全不考慮了。

延伸閱讀：

  1. IrfanView 4.25 最新中文版，比ACDSee更快、更好用的看圖軟體
  2. [下載] XnView v1.97.1 免費看圖軟體（繁體/簡體中文版）
  3. Imagine 可支援Unicode的免費看圖軟體！
  4. [Mac] Xee v2.0輕便好用的看圖軟體 (Mac界的IrfanView、ACDSee)
  5. 如何在圖上畫圈圈、拉箭頭、掛上文字浮水印？
  6. Pointofix 螢幕白板筆，直接在螢幕上畫箭頭、標重點！（上課、演講或作簡報時用）
  7. ZoomIt 在螢幕畫圈圈、箭頭、打字、做說明（簡報或教學用）

 

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  1. PLC 說道：
    08-02, 2016 at 上午 11:46.47

    不錯用

    回覆
  2. 月蝕孤狼 說道：
    06-13, 2016 at 上午 10:17.12

    這一款軟體的v5.7版，在讀取圖片檔案多的資料夾與圖檔較大的資料夾，有明顯比v5.5版的還要快很多!!
    特別是一些相機拍完的資料夾，要修圖與挑選圖片的話…
    相比過去的版本，真的變得更加方便許多了說~
    比較不太會像舊版，會一直卡讀取或者是A圖片切B圖片，會需要使用過長的時間來做切換等等的@@!!

    回覆
  3. 簡小寶 說道：
    07-08, 2014 at 上午 11:07.05

    這個軟體可以去背嗎?

    回覆
  4. 訪客 說道：
    11-30, 2012 at 上午 9:59.46

    4545

    回覆
  5. COLA 說道：
    06-15, 2010 at 下午 1:31.10

    我想請問，為什麼會喜歡IrfanView勝過FastStone Image Viewer？
    那IrfanView跟Xnview比較呢？
    這3種免費軟體的差別處在哪？以及你最愛IrfanView的什麼功能

    我之前一直都在用Xnview，也用過一陣IrfanView，但都感覺不到特別之處…
    最近電腦重灌，所以在想找別的軟體試試看….

    回覆
  6. 東東 說道：
    05-22, 2010 at 下午 12:04.08

    布萊恩.為什麼我下載這個之後.要從photoshop 開啟圖片時.要用縮圖的模式找圖.結果都沒有辦法.而且原本的也跑掉了.即使切換到Thumbonail View模式也不行.怎麼辦!!

    回覆
  7. 東東 說道：
    05-20, 2010 at 上午 6:00.51

    大大您好:
    請問可以像[IrfanView]一樣批次縮圖嗎?
    或著.有像[Pixillion Image Converter ]一樣.可以幫照片批次轉檔.又可以幫圖片加浮水印的軟體呀? (對不起.我是不是太貪心了)

    回覆
  8. 白目的人 說道：
    05-16, 2010 at 下午 3:39.15

    謝謝分享
    找2天了acdsee還找不到~
    結果一來這邊就發現那麼好用的東西>^<

    回覆
  9. hana 說道：
    05-09, 2010 at 上午 3:18.55

    我之前下載了英文版的
    現在想要移除
    可是它好像是屬於免安裝軟體
    所以我找不到那種unistall的按鍵

    請問你知道怎麼移除嗎
    最主要是用不習慣
    而且我的圖都會變成這種顯示圖http://ppt.cc/~xv7
    我想要改回以前用xnview的時候的顯示圖
    雖然我現在已經有把開圖檔時候用xnview開
    可是他沒開啟的時候 顯示圖還是http://ppt.cc/~xv7 看得很不習慣耶

    我也有到XnVIew、選項、檔案關聯那邊再設定一次
    可是還是沒辦法改變顯示圖
    有點困擾耶
    謝謝

    回覆
  10. dip987 說道：
    04-30, 2010 at 上午 7:55.46

    他的設定檔是什麼…改版後.設定好的東西又要重新設定了 硍

    回覆
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