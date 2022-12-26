[下載] KKbox 繁體中文 最新版 v22.12.0
2022/12/26 更新：軟體版本耕新至 v22.12.0 最新版，另有 Mac Os X, Android, iPhone 等版本。
KKbox 從早期長得很像蘋果的 iTunes，到現在逐漸的發展出自己的特色，在台灣的線上音樂銷售一直是個很特別的通路，當初大家一窩蜂的搞不是很合法的 P2P 下載時，KKBOX 還是一直維持自己的合法授權、隨選隨播的串流影音的特色。一直到現在雖然不知道有多少客源被國外的免費 MP3 下載網站給分食，不過還是默默的陸續改版、推出新服務。
如果你有聽歌的需求，，
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：KKbox
- 軟體版本：22.12.0
- 軟體語言：繁體中文
- 軟體性質：免費軟體（聽歌需付費）
- 檔案大小：121MB
- 系統支援：Windows, macOS, Android, iPhone
- 官方網站：http://www.kkbox.com.tw/
- 軟體下載：Download 下載
========== 以下為舊版軟體介面 ========
這是軟體主畫面：
設定頁面中有個「鬧鐘」功能，可以在指定時間讓電腦播放指定歌曲當作鬧鐘來用，當然你的電腦得是開機的狀態才會自行運作。
「進階設定」裡面可以設定下載回來的歌曲要放哪邊，可以下載部份有提供授權的MP3放到電腦裡聽。
其實對我來說，KKBOX的問題還是跟之前一樣，能聽的歌曲還是太少，我也是因為這樣才退租，不然其實能用這種方式聽歌也是滿方便的。對了，還有桌面有下角會一直跳廣告實在很煩...
軟體特色與新功能： （轉貼自KKBOX官方網站）
強力新玩法：KKBOX togo
只要在手機內安裝KKBOX togo，即可直接用手機播放數位音樂，不需上網，真正百萬數位音樂走到哪聽到哪。
- 手機安裝KKBOX togo軟體即可播放歌曲，不需購買專屬播放機
- 手機不需連上網路，聽歌不怕中斷
- 百萬首高音質歌曲隨點隨聽
- 動態歌詞讓您邊聽邊練唱
- 與KKBOX自訂歌單同步，管理歌曲超方便
功能大進擊
- 質感新介面，多重歌詞轉換練歌真方便：全新質感介面，聽歌兼顧視覺享受，專輯封面隨時切換歌詞，聽歌練歌真方便
- 收藏專輯新功能，百萬好友等你挖：動動手指就能收藏評論專輯，輕鬆變身專業樂評，用你喜歡的音樂找朋友，百萬音樂好友等著你。
- 進階搜尋引擎，多重比對搜歌真聰明：新版強力進階搜尋，可設多項關鍵字交插比對，找歌超精準
- 討論區大改版，生活資訊混搭音樂超新奇：討論區全新風格改版，更推出各種生活資訊相關討論版，討論同時還能混搭音樂，話題更有趣，氣氛更活絡。
- 在音樂裡醒來，獨創音樂鬧鐘真貼心：設定專屬音樂鬧鐘，就可以每天在喜歡的音樂聲中醒來，一整天好心情
軟體好貼心
- 製作音樂相簿，分享精采生活：百萬首精華配樂，合法授權盡情選用，用相簿珍藏鏡頭下的美好時光
- 自訂心情色彩、播放模式，享樂個人化：更友善的使用介面，並隨著心情調整介面色彩，秀出你的個人特色
- 點歌傳訊，好音樂即時分享：好音樂天天與好朋友一起聆聽，傳訊寄信超貼心
- 整合電腦&線上音樂，播歌快又順：依喜好編輯歌單並整合電腦音樂檔，個人化又減少耗損電腦資源，播歌當然快又順。
- 音場設定，感受音樂魔力：十餘種內定的音場設定，輕鬆享受音樂的奇幻魔力
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訪客留言：
28 Replies to “[下載] KKbox 繁體中文 最新版 v22.12.0”
請問各位大大~~我目前暫居美國,之前在台灣都可以用kkbox聽音樂(跟朋友用同一個帳號)後來自己有自己的帳號, 沒想到我繳了費用,都沒辦法登入,連開他們的官網都連不上,怎麼會這樣???
音質嘛..我看到從kkbox下載的
現在多是192kbps
沒多好也沒多差嚕!
樓上的資訊101%有誤,不然就是把kkbox記成kuro去了
kkbox從一出來就是合法的
17樓說的也怪怪,
可能你的kkbox跟我的不一樣..@@
我用2.0, 3.0,到4.0都不會這樣
kkbox只有一個被動的匯入硬碟歌單功能
不會自動一開就幫你匯入歌單
要自己去匯入
21樓朋友,
你的手機算是windows系統,應該去裝PDA版….不是togo版
bug應該在於裝錯版本 :P
KKBOX一開始是非法的….而且還搞收錢
只是後來棄暗投明
不知道他現在mp3的音質有無改進?
剛出來的時候那音質實在……
回22樓：
或許您一直是盜版的使用者
或者您覺得花錢聽要付費的音樂是件很奇怪的事…
人家尊重智慧財產權…應該沒什麼不正常吧?!
kkbox中文新歌出現還蠻快速的
台語感覺都好舊倒是真的，國外我比較不清楚，但也是時常有新歌
一個月約150…老實說，不算貴…
現在又推出togo，跟手機結合
跟以往比起來，我覺得好很多
KKBOX真的很好用
使用者收費這很正常啊
好的服務是需要花錢去經營的
請支持合法正版吧
這幾樓是什麼回事，感覺不像正常人會回的話…
4樓 peggy 說： 2008/11/02 at 下午 1:42.44 | 編號:58829
kkbox我從他免費聽到付費，已經聽了四五年了，對我來說kkbox最大的好處就是隨選隨聽，不必浪費時間去找載點，也不用浪費空間去裝mp3檔案，而且他專輯更新速度還挺快的，對我這種不關心流行娛樂新聞的人來說，有人幫我整理好目前的最新專輯，再加排行榜和樂
14樓 CAN 說： 2008/11/02 at 下午 8:58.58 | 編號:58850
KKBOX真的不錯用
像我這種不關心誰出新歌的人來說很方便
只要進到首頁就可以看到新專輯
立刻就可以聽了
值得推薦啦
18樓 Cress 說： 2008/11/03 at 下午 12:05.06 | 編號:58873
我用kkbox聽得很開心
花錢聽音樂讓我有種安定感
KKBOX togo
目前使用在Windows Mobile 5.0的手機安裝會失敗
請KKBOX的工程師debug一下
post 來這裡會比較有用嗎？
試試囉
自己找的APE,FLAC,TTA這些LOseness format 比KK的強多了…
KKBOX實際上只適合喜歡台灣音樂的人使用
像我比較偏好日韓英三系音樂的人來說
裡面的歌就非常少
另外音質很差也是一大因素
只推薦給木耳的人使用
不推薦給有好音響 對聲音很敏感的人使用
我用kkbox聽得很開心
花錢聽音樂讓我有種安定感
KKBox 其實有一個很煩人的問題，每回一開啟 KKBox，它都會去檢查所有的硬碟的每一個目錄，看看裡頭有沒有音樂類型的檔案，就一直看著硬碟一直閃一直閃，實在是雞婆過頭，而且這個功能還不能自己手動決定要不要啟用。