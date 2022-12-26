[下載] KKbox 繁體中文 最新版 v22.12.0

2022/12/26 更新：軟體版本耕新至 v22.12.0 最新版，另有 Mac Os X, Android, iPhone 等版本。

KKbox 從早期長得很像蘋果的 iTunes，到現在逐漸的發展出自己的特色，在台灣的線上音樂銷售一直是個很特別的通路，當初大家一窩蜂的搞不是很合法的 P2P 下載時，KKBOX 還是一直維持自己的合法授權、隨選隨播的串流影音的特色。一直到現在雖然不知道有多少客源被國外的免費 MP3 下載網站給分食，不過還是默默的陸續改版、推出新服務。

如果你有聽歌的需求，，

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： KKbox

KKbox 軟體版本： 22.12.0

22.12.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體（聽歌需付費）

免費軟體（聽歌需付費） 檔案大小： 121MB

121MB 系統支援： Windows, macOS, Android, iPhone

Windows, macOS, Android, iPhone 官方網站： http://www.kkbox.com.tw/

http://www.kkbox.com.tw/ 軟體下載： Download 下載



希望能有穩定、多元一點的來源與歌單，KKBOX 是個很不錯的服務。

========== 以下為舊版軟體介面 ========

這是軟體主畫面：

設定頁面中有個「鬧鐘」功能，可以在指定時間讓電腦播放指定歌曲當作鬧鐘來用，當然你的電腦得是開機的狀態才會自行運作。

「進階設定」裡面可以設定下載回來的歌曲要放哪邊，可以下載部份有提供授權的MP3放到電腦裡聽。

其實對我來說，KKBOX的問題還是跟之前一樣，能聽的歌曲還是太少，我也是因為這樣才退租，不然其實能用這種方式聽歌也是滿方便的。對了，還有桌面有下角會一直跳廣告實在很煩...

軟體特色與新功能： （轉貼自KKBOX官方網站）

強力新玩法：KKBOX togo

只要在手機內安裝KKBOX togo，即可直接用手機播放數位音樂，不需上網，真正百萬數位音樂走到哪聽到哪。

手機安裝KKBOX togo軟體即可播放歌曲，不需購買專屬播放機

手機不需連上網路，聽歌不怕中斷

百萬首高音質歌曲隨點隨聽

動態歌詞讓您邊聽邊練唱

與KKBOX自訂歌單同步，管理歌曲超方便

功能大進擊

質感新介面，多重歌詞轉換練歌真方便： 全新質感介面，聽歌兼顧視覺享受，專輯封面隨時切換歌詞，聽歌練歌真方便

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