[下載] KKbox 繁體中文 最新版 v22.12.0

2022/12/26 更新：軟體版本耕新至 v22.12.0 最新版，另有 Mac Os X, Android, iPhone 等版本。

KKbox 從早期長得很像蘋果的 iTunes，到現在逐漸的發展出自己的特色，在台灣的線上音樂銷售一直是個很特別的通路，當初大家一窩蜂的搞不是很合法的 P2P 下載時，KKBOX 還是一直維持自己的合法授權、隨選隨播的串流影音的特色。一直到現在雖然不知道有多少客源被國外的免費 MP3 下載網站給分食，不過還是默默的陸續改版、推出新服務。

如果你有聽歌的需求，，

希望能有穩定、多元一點的來源與歌單，KKBOX 是個很不錯的服務。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：KKbox
  • 軟體版本：22.12.0
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體（聽歌需付費）
  • 檔案大小：121MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Android, iPhone 
  • 官方網站：http://www.kkbox.com.tw/
  • 軟體下載：Download 下載

==========  以下為舊版軟體介面  ========

這是軟體主畫面：

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設定頁面中有個「鬧鐘」功能，可以在指定時間讓電腦播放指定歌曲當作鬧鐘來用，當然你的電腦得是開機的狀態才會自行運作。

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進階設定」裡面可以設定下載回來的歌曲要放哪邊，可以下載部份有提供授權的MP3放到電腦裡聽。

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其實對我來說，KKBOX的問題還是跟之前一樣，能聽的歌曲還是太少，我也是因為這樣才退租，不然其實能用這種方式聽歌也是滿方便的。對了，還有桌面有下角會一直跳廣告實在很煩...

軟體特色與新功能： （轉貼自KKBOX官方網站）

強力新玩法：KKBOX togo

只要在手機內安裝KKBOX togo，即可直接用手機播放數位音樂，不需上網，真正百萬數位音樂走到哪聽到哪。

  • 手機安裝KKBOX togo軟體即可播放歌曲，不需購買專屬播放機
  • 手機不需連上網路，聽歌不怕中斷
  • 百萬首高音質歌曲隨點隨聽
  • 動態歌詞讓您邊聽邊練唱
  • 與KKBOX自訂歌單同步，管理歌曲超方便

功能大進擊

  • 質感新介面，多重歌詞轉換練歌真方便：全新質感介面，聽歌兼顧視覺享受，專輯封面隨時切換歌詞，聽歌練歌真方便
  • 收藏專輯新功能，百萬好友等你挖：動動手指就能收藏評論專輯，輕鬆變身專業樂評，用你喜歡的音樂找朋友，百萬音樂好友等著你。
  • 進階搜尋引擎，多重比對搜歌真聰明：新版強力進階搜尋，可設多項關鍵字交插比對，找歌超精準
  • 討論區大改版，生活資訊混搭音樂超新奇：討論區全新風格改版，更推出各種生活資訊相關討論版，討論同時還能混搭音樂，話題更有趣，氣氛更活絡。
  • 在音樂裡醒來，獨創音樂鬧鐘真貼心：設定專屬音樂鬧鐘，就可以每天在喜歡的音樂聲中醒來，一整天好心情

軟體好貼心

  • 製作音樂相簿，分享精采生活：百萬首精華配樂，合法授權盡情選用，用相簿珍藏鏡頭下的美好時光
  • 自訂心情色彩、播放模式，享樂個人化：更友善的使用介面，並隨著心情調整介面色彩，秀出你的個人特色
  • 點歌傳訊，好音樂即時分享：好音樂天天與好朋友一起聆聽，傳訊寄信超貼心
  • 整合電腦&線上音樂，播歌快又順：依喜好編輯歌單並整合電腦音樂檔，個人化又減少耗損電腦資源，播歌當然快又順。
  • 音場設定，感受音樂魔力：十餘種內定的音場設定，輕鬆享受音樂的奇幻魔力

延伸閱讀：

  1. KKBOX的音樂歌單，其實也很Web 2.0

  2. Google（谷歌）中國推出MP3搜尋、下載功能！（免費、正版音樂）

最後更新：12-26, 2022 上午 9:45

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

28 Replies to “[下載] KKbox 繁體中文 最新版 v22.12.0”

  1. 請問各位大大~~我目前暫居美國,之前在台灣都可以用kkbox聽音樂(跟朋友用同一個帳號)後來自己有自己的帳號, 沒想到我繳了費用,都沒辦法登入,連開他們的官網都連不上,怎麼會這樣???

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  3. 樓上的資訊101%有誤,不然就是把kkbox記成kuro去了
    kkbox從一出來就是合法的

    17樓說的也怪怪,
    可能你的kkbox跟我的不一樣..@@
    我用2.0, 3.0,到4.0都不會這樣
    kkbox只有一個被動的匯入硬碟歌單功能
    不會自動一開就幫你匯入歌單
    要自己去匯入

    21樓朋友,
    你的手機算是windows系統,應該去裝PDA版….不是togo版
    bug應該在於裝錯版本 :P

    回覆

  6. 回22樓：
    或許您一直是盜版的使用者
    或者您覺得花錢聽要付費的音樂是件很奇怪的事…
    人家尊重智慧財產權…應該沒什麼不正常吧?!

    kkbox中文新歌出現還蠻快速的
    台語感覺都好舊倒是真的，國外我比較不清楚，但也是時常有新歌
    一個月約150…老實說，不算貴…
    現在又推出togo，跟手機結合
    跟以往比起來，我覺得好很多

    回覆

  8. 這幾樓是什麼回事，感覺不像正常人會回的話…

    4樓 peggy 說： 2008/11/02 at 下午 1:42.44 | 編號:58829
    kkbox我從他免費聽到付費，已經聽了四五年了，對我來說kkbox最大的好處就是隨選隨聽，不必浪費時間去找載點，也不用浪費空間去裝mp3檔案，而且他專輯更新速度還挺快的，對我這種不關心流行娛樂新聞的人來說，有人幫我整理好目前的最新專輯，再加排行榜和樂

    14樓 CAN 說： 2008/11/02 at 下午 8:58.58 | 編號:58850
    KKBOX真的不錯用
    像我這種不關心誰出新歌的人來說很方便
    只要進到首頁就可以看到新專輯
    立刻就可以聽了
    值得推薦啦

    18樓 Cress 說： 2008/11/03 at 下午 12:05.06 | 編號:58873
    我用kkbox聽得很開心
    花錢聽音樂讓我有種安定感

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  9. KKBOX togo
    目前使用在Windows Mobile 5.0的手機安裝會失敗
    請KKBOX的工程師debug一下

    post 來這裡會比較有用嗎？
    試試囉

    回覆

  11. KKBOX實際上只適合喜歡台灣音樂的人使用
    像我比較偏好日韓英三系音樂的人來說
    裡面的歌就非常少
    另外音質很差也是一大因素
    只推薦給木耳的人使用
    不推薦給有好音響 對聲音很敏感的人使用

    回覆

  13. KKBox 其實有一個很煩人的問題，每回一開啟 KKBox，它都會去檢查所有的硬碟的每一個目錄，看看裡頭有沒有音樂類型的檔案，就一直看著硬碟一直閃一直閃，實在是雞婆過頭，而且這個功能還不能自己手動決定要不要啟用。

    回覆

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