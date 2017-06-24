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[免費] GOM Player 影音播放軟體 v2.3.16.5272 繁體中文版（比 KMPlayer 好用）

2017/6/24 更新：GOM Player 軟體版本更新至 v2.3.16.5272  最新版，安裝軟體的步驟中請注意不要勾選廣告程式或額外的贊助軟體

GOM Player 是個相當好用的免費影音播放器，可支援包括 AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV… 在內的各種常見的影音格式，幾乎一套軟體就可以播放 VCD、DVD 與常見的各種影片檔格式。

使用 GOM Player 播放影片時除了可隨時調整視訊的亮度、對比與飽和度之外，還內建了影片畫面擷取功能與批次影片抓圖功能，更特別的是還提供了「區段迴圈」功能，可讓我們重複播放指定時間的影音內容，對於學語言或重播重要場景等使用需求很有幫助。另外也提供了「探索」功能讓我們用更快的速度跳著看片，更可支援快播、慢播等特殊用法。

其實 GOM Player 在功能與操作介面上都相當不錯，對於一般影片的解碼能力也都相當好，如果播放影片時電腦中找不到可用的影音解碼器，GOM Player 還可支援線上搜尋、下載解碼器的功能，幫電腦下載安裝適用的解碼器來播影片。尤其它把視訊、音訊、字幕、播放等控制功能額外整合到另外一個按「F7」就能開啟的「控制面板」上，讓我們在調整影片的相關播放功能時更快、更方便。

而參數設定的部份，我們也可手動調整或啟用/禁用個別的濾鏡、解碼器，聲音的部份還提供了去除人聲、人聲增強等特殊應用，對於混響效果與 3D 環繞果也可手動調整。整體來說可設定、調整的部份還算完整，且版面配置很人性化，不會太過雜亂難用。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GOM Player
  • 軟體版本：2.3.16.5272
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文...等多國語言介面
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：26.4 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/8/10 (32bit/64bit)
  • 官方網站：http://player.gomlab.com/
  • 軟體下載：按這裡

 

GOM Player v2.3.8.5262 版本更新細節：

  • DMB，Wi-Di功能刪除
  • 修正了一些音頻播放問題
  • 提高DVD字幕顏色性能和寬高比
  • 修正上傳字幕時的錯誤
  • 添加LG 360 VR首選項
  • 優惠GOM軟件推廣
  • 添加GOM軟件按鈕
  • 添加GOM Remote狀態彈出窗口
  • 在Dodge遊戲中展開屏幕大小
  • 在菜單中添加更新項目
  • 其他雜項更正

 

安裝軟體時請注意！千萬不要勾選到廣告或推廣軟體，避免電腦被安裝了太多用不到的程式。有時這些選項會隱藏在一堆英文的敘述裡面，要按進去才看得到選項，請務必每個步驟都仔細看清楚！

 

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軟體操作介面：

第1步  安裝軟體時請注意，看到下面畫面時請不要勾選、安裝其他用不到的工具列，也不要讓程式修改你的瀏覽器首頁與搜尋引擎。

GOM-PLAYER

 

第2步  安裝好 GOM Player 軟體後，第一次啟動時會出現一個「GOM Player 設定嚮導」的畫面，請依照你的使用需求挑選你要用的播放模式，如果電腦等級比較差、CPU 速度比較慢，可以選「一般模式」。

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第3步  播放器的操作介面，右下角有一個「控制面板」按鈕（也可按「F7」快速鍵開啟），控制面板上面會把常用的視頻、音頻、字幕與播放等常用功能另外拉出來，方便我們在播放影片時快速調整各種設定。

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第4步  如果播放影片時字幕對不太上、選錯字幕或字太小的話，可以在「字幕」的控制面板上手動調整。

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第5步  播放影片時可在「播放」面板上用自動快轉或按「探索」下面的按鈕跳著看影片，對於很多喜歡在看動作片前先審核一下的人來說相當方便。

另外「區段迴圈」的功能可重複播放某些片段，按兩下就可輕鬆重播你喜歡的精采片段。

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第6步  另外在播放面板上按一下滑鼠右鍵，即可開啟設定選單，依照自己的需求調整播放器的各種進階設定。

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延伸閱讀：

  1. [下載] KMPlayer 影音播放器  繁體中文版！
  2. [下載] PotPlayer 繁體中文版，更勝 KMPlayer 的影音播放器！
  3. [下載] SPlayer 射手影音播放器 輕量級、自動下載字幕（繁體中文版）
  4. [Mac] MPlayerX 影音播放器 （輕量級，支援 rm, rmvb, mp4, wmv..全格式）
  5. [免費] GOM Player 影音播放軟體  繁體中文版（比 KMPlayer 好用）

 

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較舊的留言
  1. julie 說道：
    05-28, 2017 at 下午 2:43.43

    您好~我下載這個檔，在換曲目時，例如第1課，第2課等等，她常常會當住，一直讀取資訊，請問是正常的嗎?謝謝回覆~

    回覆
  2. 訪客 說道：
    11-06, 2016 at 下午 2:49.29

    請問一下新版的2.3.8.5262是不是沒有支援ass字幕檔了

    就算直接用字幕瀏覽也是打不開

    回覆
  3. 訪客 說道：
    10-23, 2016 at 下午 9:43.14

    更新安裝後原本的logo消失了，剩下難看的windows預設圖示

    回覆
  4. ken 說道：
    07-18, 2016 at 下午 7:10.00

    我看到有個叫MPC-HC的播放器 用着也不錯 還沒試過播放不到
    也找到一個介紹和教學
    香港中文MPC-HC介紹同教學: http://ppkkkp.blogspot.com/2016/07/mpc-hc.html

    回覆
  5. 某人 說道：
    01-21, 2016 at 下午 4:53.20

    下載好卻無法安裝，費了九牛二虎之力才刪除掉。

    回覆
  6. 訪客 說道：
    08-14, 2015 at 下午 10:28.18

    請問這個軟體有時會出現指令碼錯誤….
    有時下載的mkv檔無法播放 或是有影像沒聲音 或沒有解碼器~是軟體問題還是影片問題呢???
    可以同時安裝PotPlayer和Gom Player嗎??? 問題有些多~電腦初學者!!
    麻煩您指導~

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