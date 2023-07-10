[行政院] 停班停課公告網頁 (颱風假)
完全不希望颱風來，這篇文章只是讓大家把下面網址收下來，當作我的最愛書籤用的。如果你想知道人事行政局最新「天然災害停止辦公及上課情形」的公告訊息，盯著這網頁看就知道了！（比看電視跑馬燈更快、更舒服些）
真的，颱風來真的很慘，很多人要流離失所、水災、山崩、農作物毀壞...，連每天要吃的蔬菜水果都會被水淹光光，，
（請注意公告時間，最新版本：按這裡）
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訪客留言：
637 Replies to “[行政院] 停班停課公告網頁 (颱風假)”
希望明天騎車上學不會澆濕&被吹走QAQ
台南跟高雄人命不值錢嗎？那些每天有司機接送、有車開的高官根本就不知騎摩托車的危險，建議你們明天也騎摩托車出門看看，媽的⋯⋯
花媽&屏東縣長，你們相約帶安全帽一起騎摩托車出去看看，知道人民的辛苦!
真的！！
高雄現在風雨很大ㄟ！花媽可以看一下嗎
然後明天上班時又說下午放假！糟蹋人嗎？能不能統一ㄧ下！就只有我們要上班
嘉義都放了！為什麼台南沒有！搞什麼啊
因為人家是賴神捏，料事如神啦，明天起床就知道..
爛透了！根本就是糟蹋人
杜鵑颱風襲擊東部,台東上課,拜託請在宣佈一次,為什麼豪雨,風大,襲擊台東了,不放假,很危險餒！
下午要上班上課，那是要上幾點的班呀，小孩又是上幾點的