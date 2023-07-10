[行政院] 停班停課公告網頁 (颱風假)

完全不希望颱風來，這篇文章只是讓大家把下面網址收下來，當作我的最愛書籤用的。如果你想知道人事行政局最新「天然災害停止辦公及上課情形」的公告訊息，盯著這網頁看就知道了！（比看電視跑馬燈更快、更舒服些）

最後更新：07-28, 2023 上午 6:59

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