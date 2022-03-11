「Cut YouTube」線上影片剪輯、轉檔、下載工具，手機也能用！

       

「Cut YouTube」是一款可以將 YouTube 影片進行剪輯後再下載的線上工具，可以自由設定想要保留的影片片段，並提供多種匯出格式可選擇，，

包含 MP3、AAC、Ogg、M4A、Opus、WAV 以及 144p、240p、360p、480p、720p、1080p 等多種解析度，無論要保存影片或單純留下音檔都沒問題。

有兩種操作方式，一種只要在 YouTube 網址中加入「ct」即可自動轉跳到「Cut YouTube」網站來進行後續的剪輯操作，適合懶得記憶網址的使用者；另一種則是可以將 YouTube 影片的網址複製後，再到「Cut YouTube」網站中貼上使用。兩種方式任君選擇。

使用上完全免費且無需註冊，沒有下載次數的限制，所有當日轉檔過的影片都會自動保留記錄，可待轉檔完成後再回來下載，如果有興趣的話，還能看到其他使用者的下載記錄哦！除了可以在 Windows、Linux、Mac 上使用外，也支援在 Android 與 iOS 平台上使用，有需要的朋友可以來試試。

 
  • 網站名稱：Cut YouTube
  • 網站網址：https://www.cutyt.com/
    •  

    使用方法：

    開啟網頁後，直接將想要保存的 YouTube 影片網址貼入，然後按下「Start」。或者也可以參考網頁下方的範例，在 YouTube 網址中，加入「ct」就能轉跳到「Cut YouTube」網站。



    接著就可以在下方設定起點與終點秒數，並選擇要匯出的格式後，再按下「Get Download link」。



    待轉檔完成後，就可以在下方看到下載連結，點擊即可開啟下載頁面。



    在這個頁面中可先試聽剪輯效果，沒問題的話，就可以點擊上方的「DownloadFile」將檔案下載回來。

    最後更新：03-11, 2022 上午 11:45

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