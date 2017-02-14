2017/2/15 更新：Firefox 軟體版本更新至 v51.0.1 最新版，支援 32/64 位元作業系統！版本更新細節：按這裡。
Mozilla Firefox 是相當多人愛用的網路瀏覽器，在 Google Chrome 還沒推出之前，Firefox 更是多數 Geek 在上網、看網頁時的唯一選擇。相對於先前緩慢且技術老舊的微軟 Internet Explorer 來說，Firefox 不但在瀏覽、展示網頁的速度相當快，自由開放的平台再加上多到用不完的擴充套件與各式工具，讓對於網路應用與新技術有更多期待與需求的人來說更是愛不釋手。
儘管後來 Google Chrome 以更強的姿態推出之後拉走了不少人的目光，不過近年來 Mozilla Firefox 還是努力不懈地繼續往前衝刺，不但更新頻率更快、新技術新標準的引進與適用更加積極，連版本編號跳躍的速度也讓人眼睛為之一亮。
如果你一直覺得用 IE 開網頁很慢，瀏覽器首頁總是被綁架、網址列下方總是一堆不知名的工具列、永遠都會莫名其妙跳出一堆關不完的廣告視窗，趕快改用 Mozilla Firefox 瀏覽器吧！你會發現這世界其實是很美好的，不要再浪費時間在爛東西上了。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Mozilla Firefox 網路瀏覽器
- 軟體版本：51.0.1 (支援32/64位元)
- 軟體語言：中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：44.7 MB
- 系統支援：Windows XP/7/8/Win 10/Linux/Mac OS
- 官方網站：按這裡 (releasenotes)
- 軟體下載：按這裡
Mozilla Firefox 從 13.0 版開始預設首頁「about:home」下方提供了：下載、書籤、歷史紀錄、附加元件、Sync 與設定…等快速啟動按鈕，要執行什麼功能的話，可以在開啟預設首頁時直接從下面的按鈕按進去就可以了。
Firefox 29.0 將功能表變得更大、更視覺化，方便我們快速開啟、執行某些常用功能。而選單中的這些圖示都可以由使用者自行調整位置、設定要顯示哪些功能與圖示，比起上一代的選單操作方式更加好用了許多！
點一下功能選單最下方的「自訂」即可開啟「自訂 Firefox」設定頁面，我們可以在「其他工具與功能」清單中找到可以用的各種按鈕、工具或擴充功能…等圖示，只要把圖示拉到右邊的選單或網址列右邊的欄位，即可將這些圖示顯示在你要的位置。如果選單中的某些按鈕你很少用到，可以可以把它從選單拉到左邊空白處。
左下角的按鈕可以設定是否顯示標題列（視窗最上方的那一行字）、是否顯示功能選單與書籤工具列。
書籤選單，另外一樣也保留了書籤工具列，必須由使用者手動開啟。
附加元件管理員，我們可以在這裡管理已經安裝的擴充套件、布景主題、外掛程式…等各項元件，並搜尋、安裝你要用的各種外掛與擴充功能。
下載清單管理界面。
Sync 功能可以在多台電腦中同步儲存&更新書籤、帳號密碼、已開啟的分頁、歷史記錄、附加元件、偏好設定…等多個項目，只要免費註冊一個 Sync 帳號並登入即可。
管理 Sync 同步功能。
請問有MAC 50.1版的嗎?!因為重灌之後裝了50.2，
就沒辦法“新分頁開啟連結”了
https://download.mozilla.org/?product=firefox-50.0.1-SSL&os=osx&lang=zh-TW
電腦一直更新，剛好需要它，，，謝謝您的分享
這火狐，時常會將網頁改為簡易模式，就是網頁只有文子 沒有圖片，必須再重新整理後，才會回復原狀，請問，這情況要如何觧決
請問我開啟firefox後除了我自己設定的首頁外還會跳出firefox自己本身的分頁三個
如firoefox開始頁與選項..
如何開啟firefox只出現自己的首頁
其他說明頁關閉
tks
不論如何 火狐瀏覽器是我上網唯一的選擇 其他瀏覽器 我都不想用 已經習慣火狐的操作模式了
我也是更新後不能登入115網盤,其他瀏覽器就仍然可以..
更新完之後115網頁無法登入了T^T