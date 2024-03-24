FreeCAD 免費3D建模製圖工具（中文版）
FreeCAD 是一個專門用來設計3D模型、立體構造圖的繪圖工具，與其他昂貴的類似工具比起來，FreeCAD 是開放原始碼的免費工具，不用花錢而且穩定好用，相容性度高有龐大社群同好的支援，也有大量的相關資源可用。
不管是各種形狀的體實物品、立體的建築配置圖、機器人機械用具、生活用品或日常小零件..，都可以先用 FreeCAD 把他畫出來，，
FreeCAD 支援以各種外掛模組的方式來擴充所需功能，除了3D實體零件的設計，還能將多個3D零件組裝起來並轉換成2D工程圖、三視圖、立體圖、剖面圖… 等。在檔案格式方面可支援包含 STEP, IGES, OBJ, STL, DWG, DXF, SVG, SHP, DAE, IFC, NASTRAN, VRML, OpenSCAD CSG… 等格式在內的數十種檔案，讓我們輕鬆跟其他平臺與類似軟體搭配使用。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：FreeCAD
- 軟體版本：0.21.2
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：488 MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://www.freecad.org/
- 軟體下載：Download 下載