Transpose 幫音樂調key、改速度、重複播放… 用YouTube練歌

Transpose 是一個 Chrome 瀏覽器的外掛程式，裝了之後直接在電腦上開啟 YouTube 網站就可以開始聽歌、練歌。當然也支援所有可以直接用瀏覽器開啟、播放音樂的網站，包含 Spotify, KKBOX 線上版..等，Transpose 還能支援直接選取電腦中的檔案來播，播放時候一樣能調KEY、改速度與定點重播。

Transpose 的主要功能有三個，一是調整歌曲的音調，可幫我們把KEY調低或調高，，

改成適合自己的音高。另外還能幫歌曲加速或減速，如果你覺得謀首歌聽起來太慢了，可直接在 Transpose 點選加減速，支援放慢到25%或加速最多400%。

另外還可支援多段落的重複播放功能，讓我們一直重複聆聽或練習不熟悉的段落，只要設定一次就好不用一直手動重複點選。雖然 Transpose 目前還沒有去除人聲的功能，不過 YouTube 上面一樣可以找到一堆卡拉OK伴奏或已經幫大家去人聲的各種影片，還是很方便啦。