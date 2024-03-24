Transpose 幫音樂調key、改速度、重複播放… 用YouTube練歌

Transpose 是一個 Chrome 瀏覽器的外掛程式，裝了之後直接在電腦上開啟 YouTube 網站就可以開始聽歌、練歌。當然也支援所有可以直接用瀏覽器開啟、播放音樂的網站，包含 Spotify, KKBOX 線上版..等，Transpose 還能支援直接選取電腦中的檔案來播，播放時候一樣能調KEY、改速度與定點重播。

Transpose 的主要功能有三個，一是調整歌曲的音調，可幫我們把KEY調低或調高，，

改成適合自己的音高。另外還能幫歌曲加速或減速，如果你覺得謀首歌聽起來太慢了，可直接在 Transpose 點選加減速，支援放慢到25%或加速最多400%。

另外還可支援多段落的重複播放功能，讓我們一直重複聆聽或練習不熟悉的段落，只要設定一次就好不用一直手動重複點選。雖然 Transpose 目前還沒有去除人聲的功能，不過 YouTube 上面一樣可以找到一堆卡拉OK伴奏或已經幫大家去人聲的各種影片，還是很方便啦。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Transpose
  • 軟體版本：5.1.4
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：158KiB
  • 系統支援：Google Chrome 瀏覽器擴充套件
  • 官方網站：https://transpose.video/
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：03-24, 2024 上午 9:55

注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *