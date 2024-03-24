AmpGo 電動車充電全地圖（即時費率、空閒充電樁、週邊超商&廁所）

台灣是全世界最適合電動車的國家，國土不大、人口密集，加上電力供應充沛、電費便宜輸電網路也普及，車子開到20%再花個十幾分鐘休息一下同時快速補個電再繼續走，其實沒什麼大問題。現在電動車的里程夠長、台灣的充電網路也已慢慢完整了.. 應該可以入手了。

除了特斯拉之外，台灣電動汽車的超充業者目前至少有十多家，每個廠商都有自己的APP跟自己的充電地圖，，

如果你是開 TESLA 還好一點，車機的導航地圖把充電網路整合得很方便（剩餘電量預估也是最準的），之後還會加入一部分第三方業者。

如果你開的是其他電動車，車機上的導航地圖還沒法全面整合全部充電業者的話，「AmpGo 電電行」就是一個不可不裝的找電APP。

可透過地圖的方式篩選、過濾你要的充電站，看是要 TPC, CCS1, CCS2, CHAdeMo…公家或民宿飯店、私人店家提供的 J1772, Type2 慢充…等，整合了數十家充電業者提供超過6800個以上的充電站點與相關資訊，另外還有「主題地圖」看你是要走國一、國三或來個台南牛肉湯之旅，都可以藉由 AmpGo 隨手安排充電行程。

用 AmpGo 找充電站時，部分充電業者的資訊欄裡可顯示全部幾個樁/佔用幾個樁（空閒充電樁數量），去之前可先評估看看需不需要排隊等或直接去其他站點。

另外也可依照「最快速」、「最空閒」、「最優惠」等方式尋找當時有在促銷或電價最便宜的充電站，每個站點的下面還能顯示距離最近的超商或廁所大概幾公尺，想吃吃東西或休息一下都很方便。