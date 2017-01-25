來囉，每兩個月都要來一次的統一發票開獎，雖然對發票不像樂透彩那麼讓人興奮，但是中大獎的機會還是在喔！

這次最大的改變是新增了一組金額為「一千萬」的特別獎獎項，聽說這其有8人中了一千萬喔！趕快對對看！

衝吧！人生就是一場每兩個月高潮又低潮一次的戰鬥啊！