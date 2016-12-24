2016/12/24 更新：軟體版本更新至 v15.0.24.146 最新版。

這個俗稱「小紅傘」的Avira Free Antivirus防毒軟體是國內外都知名的防毒軟體之一，他的高偵測率與未知病毒防禦功力受到相當多人的好評。雖然免費版功能比不上付費版本，不過對於一般病毒防禦的成果來說還算不錯。 更新大概有操作介面的美化、加快掃毒速度...等，實際上介面的改變並不多，如果你已經習慣舊版的操作方式，新版本不會讓你摸索太久，幾乎就是跟原本的一樣，不過掃毒速度倒是真的有快那麼一點點。

缺點是有那麼一些，譬如說免費版本還是不支援釣魚網站防護、間諜軟體防護、不支援POP3掃毒、快速更新病毒碼（最短毎6小時更新一次）、不支援廣告軟體防護、不支援 Web Protection 網頁流量掃毒（這還滿需要的）…等，其實如果你的電腦不常出入危險網頁或下載奇怪的軟體，Avira Free Antivirus 免費版倒是可以用用。如果你常常逛一些國外網站或一些常被搞了一堆地雷的網站，那就得多小心了。最好還是花錢買專業版本的防毒軟體會比較安心點。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Avira Free Antivirus 2017（小紅傘免費防毒軟體）

Avira Free Antivirus 2017（小紅傘免費防毒軟體） 軟體版本： 中文版-15.0.24.146 英文版-15.0.24.146

中文版-15.0.24.146 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文..等版本

繁體中文、簡體中文、英文..等版本 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 227 MB

227 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Windows 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Windows 10 官方網站： http://www.avira.com/

http://www.avira.com/ 軟體下載： 按這裡

安裝注意：安裝新防毒軟體前，建議先移除原本的防毒軟體，重開機後再安裝新軟體。 安裝任何防毒軟體之前，請務必確認你的電腦沒有安裝其他防毒軟體，或者已經確定將其他舊版或者其他版本的防毒軟體都已經移除乾淨，並重開機後，再安裝以下的防毒軟體。因為再某些不可預知的情況下，重複安裝多套防毒軟體有可能導致系統當機或者電腦變很慢，就是會打架的意思啦！為了避免此類狀況發生，請多加注意！

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、點兩下安裝程式。出現以下的畫面時，如果點「快速安裝」，則只會有兩個步驟，勾選「我接受 使用者授權合約 和 隱私權政策」再按「下一步」即可自動完成軟體安裝工作。

第2步 安裝好軟體後，可以從右下角的小紅傘圖示點一下滑鼠右鍵再按「啟動 Avira Free Antivirus」，開啟軟體主視窗。

第3步 開啟 Avira 小紅傘軟體主視窗之後，要先做兩件事，一是更新病毒定義碼，二是執行全電腦的完整病毒掃描。

請按一下「開始更新」按鈕，下載最新版的病毒定義碼，這樣防毒軟體才能識別最新的病毒木馬或惡意程式。

第4步 更新完後，請點一下左邊的「System Scanner」，接著在「本機硬碟」上按一下滑鼠右鍵再點「開始掃描（管理員）」，讓 Avira 防毒軟體幫你檢查硬碟裡是否有病毒或已感染的檔案。

第5步 另外在選單中點「其他功能」再按「組態」，即可開啟設定選單。

第6步 我們可以在設定選單中按「System Scanner」，手動勾選要掃描哪些檔案、是否執行系統完整性檢查、是否先掃描 Rootkit、是否掃描登錄檔..等等設定。

第7步 另外也可在「威脅類別」裡面勾選要阻擋哪些惡作劇程式或不好的惡意程式。