[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus v1.21 免費防毒軟體 （繁體中文版）
Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用都是免費的。不用另外申請序號，
主要功能：
- 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒
- 即時檔案存取監控
- 啟發式分析攔截未知病毒
- 自動更新病毒碼
- 簡單易用裝完就可以把他忘了（官網自己講的）
- 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista)
- HIPS程式即時監控系統
- Email掃毒（寄出、收信時自動掃描）
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軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版
軟體版本：1.21.465847
軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版
軟體性質：免費
檔案大小：215 MB
系統支援：Windows 7/8/10
官方網站：http://antivirus.comodo.com/
軟體下載：按這裡
其他免費防毒軟體下載：
安裝時請注意！安裝時請留意每一個安裝步驟與畫面如果有出現類似下方的修改瀏覽器或搜尋引擎等選項請不要勾選！或者有其他推薦軟體也不要勾選、安裝。
訪客留言：
65 Replies to “[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus v1.21 免費防毒軟體 （繁體中文版）”
您好
我用COMODO 怎麼都無法更新了
不知道是哪裡有問題
站長有遇到過嗎??
謝謝
我也無法更新
程式會錯亂 開機會很慢
知道自己要SET 什麼會很好用..
我對Comodo的東西都會有恐懼
之前我用Comodo的系統還原軟體
結果重開機電腦崩潰，死機，開機畫面出現以後就藍底白字
且聽說Comodo的軟體都會咬住系統中樞，只要稍微差錯就會壞掉
COMODO 5.9 中文化 (120122)
解壓縮後將裡面7個檔案複製到COMODO的translations資料夾裡
中文化檔名已更改，在語言選項那邊選擇正體中文就可以了。
下載位置： http://www.mediafire.com/?jcrrh8jbbxw2bf3
終於有人提供了 不然不知道要看多久的簡體中文…
現在好像只到5.9版 不知道怎麼搞出v10= =
comodo防毒軟體 最新版本應該才5.8
更新日期是10月20號
失連ㄌ啦
搞了半天,新的終於下來,要用installer才能下載,而且要把舊防火牆給拆了,才給裝新的,有舊版,只會說完成,什麼都沒變,這點很ooxx,該不會要大家裸奔….
還有,舊版大概不能自己更新了.
5.3可以更新其他的版的了,除了5.x的之外,不過還是不顯示外來攻擊
連結失效了
comodo已經到5.0了，而且也有32和64位元可以選擇
5.0好像不支援繁體中文囉!
有分享中文化語系，載點到「休閒小舖」就有
另外最新的更新到5.3了
中文官網
http://www.comodochina.cn/
去那裡下載吧
哪裡來的繁中?
你騙我QQ
當然有繁中
自己去官網
裝了Comodo之後，還需要開啟原本windows的防火牆嗎?
一推人有問題
這東西看來不簡單
算了 放棄使用~
我在新安裝3.11中文版後，defense+自動阻擋了我的ezpeer進出，導致現在無法使用ezpeer。
請問有人知道應該在哪裡修改設定呢? 謝謝。
ps.我使用軟體內的檢查更新，也是每次只抓到3%時，就會出現”Error 113:Update could not be completed.seems internet connection lost halfway during update download. please check your internet connection and retry.”
有最新的4.0了!!
http://personalfirewall.comodo.com/free-download.html
新增沙盒功能~~
不好意思，有人裝4.0的嗎?
我裝了以後怪怪的，好像是net.framework異常，桌面按下右鍵都沒有反應
好險有裝CTM又還原回去了~
連結失效了
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