[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus v1.21 免費防毒軟體 （繁體中文版）

Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用都是免費的。不用另外申請序號，

下載後安裝即可使用。雖然免費版的功能不如付費版本來得多不過還算堪用。如果你缺防毒軟體的話可以試試看這套免費防毒軟體。

主要功能：

  1. 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒
  2. 即時檔案存取監控
  3. 啟發式分析攔截未知病毒
  4. 自動更新病毒碼
  5. 簡單易用裝完就可以把他忘了（官網自己講的）
  6. 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista)
  7. HIPS程式即時監控系統
  8. Email掃毒（寄出、收信時自動掃描）

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軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版
軟體版本：1.21.465847
軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版
軟體性質：免費
檔案大小：215 MB
系統支援：Windows 7/8/10
官方網站：http://antivirus.comodo.com/
軟體下載：按這裡

 

其他免費防毒軟體下載：

 

安裝時請注意！安裝時請留意每一個安裝步驟與畫面如果有出現類似下方的修改瀏覽器或搜尋引擎等選項請不要勾選！或者有其他推薦軟體也不要勾選、安裝。

 

 

 

最後更新：02-18, 2020 下午 5:16

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訪客留言：

65 Replies to “[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus v1.21 免費防毒軟體 （繁體中文版）”

  3. 我對Comodo的東西都會有恐懼
    之前我用Comodo的系統還原軟體
    結果重開機電腦崩潰，死機，開機畫面出現以後就藍底白字
    且聽說Comodo的軟體都會咬住系統中樞，只要稍微差錯就會壞掉

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    1. 終於有人提供了 不然不知道要看多久的簡體中文…
      現在好像只到5.9版 不知道怎麼搞出v10= =

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  7. 搞了半天,新的終於下來,要用installer才能下載,而且要把舊防火牆給拆了,才給裝新的,有舊版,只會說完成,什麼都沒變,這點很ooxx,該不會要大家裸奔….
    還有,舊版大概不能自己更新了.

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  14. 我在新安裝3.11中文版後，defense+自動阻擋了我的ezpeer進出，導致現在無法使用ezpeer。
    請問有人知道應該在哪裡修改設定呢? 謝謝。

    ps.我使用軟體內的檢查更新，也是每次只抓到3%時，就會出現”Error 113:Update could not be completed.seems internet connection lost halfway during update download. please check your internet connection and retry.”

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    1. 不好意思，有人裝4.0的嗎?
      我裝了以後怪怪的，好像是net.framework異常，桌面按下右鍵都沒有反應
      好險有裝CTM又還原回去了~

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