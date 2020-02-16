[下載] 終身免費！ Comodo Cloud AntiVirus v1.21 免費防毒軟體 （繁體中文版）

Comodo Cloud AntiVirus 是一套免費的防毒軟體不管商業環境（公司行號、辦公室）或家庭、個人使用都是免費的。不用另外申請序號，

主要功能： 偵測並消滅電腦與內部網路流竄的病毒 即時檔案存取監控 啟發式分析攔截未知病毒 自動更新病毒碼 簡單易用裝完就可以把他忘了（官網自己講的） 支援Windows 2000 SP4與XP SP2以後版本（不支援98/Vista) HIPS程式即時監控系統 Email掃毒（寄出、收信時自動掃描）

下載後安裝即可使用。雖然免費版的功能不如付費版本來得多不過還算堪用。如果你缺防毒軟體的話可以試試看這套免費防毒軟體。

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軟體名稱：Comodo Cloud AntiVirus 免費版

軟體版本：1.21.465847

軟體語言：繁體中文、英文…多國語言版

軟體性質：免費

檔案大小：215 MB

系統支援：Windows 7/8/10

官方網站：http://antivirus.comodo.com/

軟體下載：按這裡