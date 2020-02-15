體驗撥接上網的年代！「56k Photo」製作令人懷念的慢速讀取照片 GIF 動圖（iPhone, iPad）

現在的網路速度越來越快但經歷過用數據機撥接上網的朋友你們還記得那時開一張照片，

要花多少時間嗎？而且照片還是分段慢慢才會完整顯示覺得那時的自己真有耐心！

現在上網很方便而且速度也都蠻快的大概很難再遇到這樣的狀況不過如果你想感受一下或回味一番可以下載「56k Photo」來體驗看看它其實是一款照片轉 GIF 動圖的編輯工具可以模擬撥接上網讀取照片的效果。

程式除了可單純在照片套用慢速讀取的動態效果外還有提供十多種的經典電腦相框可選用另外開放使用者自由調整照片加載速度、丟包與像素化的程度編輯完成後即可儲存為 GIF 圖檔再進行分享。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 56k Photo

56k Photo 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jonathan Kaufman

Jonathan Kaufman 官方網站： https://dirtybroccoli.com/

https://dirtybroccoli.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.2 以上

iOS 13.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「56k Photo」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊下方的「相機」即可選擇拍照或由相簿選取照片。

第2步 程式就會自動套用預設的慢速讀取動態效果點擊右上角的功能按鈕可手動調整加載速度、丟包與像素化程度調整後按下「Update」套用。

第3步 點擊左上角的按鈕則可循環切換十多種的電腦相框。

第4步 最後點擊右下角的按鈕即可將 GIF 圖檔儲存到相簿中。