「Instant Measure」打開 iPhone 前鏡頭即可測量與物體之間的距離

想要測量物體之間的距離基本上一定得使用捲尺或是雷射測距儀之類的測量工具但一般人家裡不一定找的到捲尺或其它的測量工具這樣需要測量距離時就會有點麻煩，

不過若你手邊有 iPhone只要下載「Instant Measure」就能拿來當做測距儀使用。

它是利用 iPhone 上的高級傳感器來進行距離的量測需要時只要開啟程式透過前鏡頭並將螢幕中間的標記瞄準要測量的物體就能立即在螢幕上查看手機與測量物之間的距離會同時顯示公制與英制單位。

程式可接受的測量範圍在 6 英吋（15 cm）至 15 英呎（5 公尺）之間太近或太遠的距離可能就無法準確測量這點需特別注意哦！另外如果是要測量牆面與物體之間的距離可將手機靠牆測量但記得要將手機本身的厚度加入才會是準確的數字。

由於此程式使用的是 iPhone 中的紅外線熱像儀（infrared camera）與點發射器（dot emitter）嗯～好的！雖然我不太懂這兩個是什麼總之是比較新的 iPhone 型號才具備所以想要利用「Instant Measure」來測量距離的話目前有支援以下型號：iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone XR。提供給各位參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Instant Measure

Instant Measure 軟體語言： 英文

英文 開發人員： acrossair

acrossair 官方網站： https://www.acrossair.com/

https://www.acrossair.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Instant Measure」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後將前鏡頭面對要測量的方向並將螢幕中的「標記」對準欲測量的物體在上方就能獲得距離數據。