PrivaZer v3.0.94 徹底清除藏在電腦裡的私密檔案！

只要使用過電腦，就會留下一些記錄包含什麼時候開機/關機、連上什麼網站、開過什麼檔案、搜尋過什麼內容、安裝使用過哪些軟體，甚至你輸入過的密碼都會留存在電腦中，這些都是跟個人隱私或公司資訊安全息息相關的重要機密資料。

如果你的電腦有鎖密碼那可能還好一些，如果你常跟他人共用電腦，又不希望不小心被挖出一些隱私訊息，可以偶爾用 PrivaZer 這個軟體來協助清理電腦、保護個人隱私與資訊安全

PrivaZer 支援多種隱私保護的清除功能，包含網路活動、已刪除的檔案、軟體使用、登錄檔清理、USB歷史紀錄…等，可完整分析、深入掃描整台PC、HDD/SSD 硬碟、外接 USB 或其他各種裝置中的隱藏資訊，將磁碟中的各種使用紀錄徹底抹除，避免被還原、竊用

如果擔心不小心誤刪檔案讓系統不穩定的話，可以搭配系統還原點設置、預先備份登錄檔或直接略過登錄檔的部分不處理，減少因為複雜環境的配置問題而造成電腦或軟體無法正常運作

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PrivaZer

PrivaZer 軟體版本： 3.0.94.0

3.0.94.0 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 16.5MB

16.5MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Goversoft

Goversoft 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 PrivaZer 時會有兩種操作模式可選，點「使 PrivaZer 適應您的需求」的話會出現一些選單問你各種問題，回答後就會針對你的需求自動選擇適合的選項下面那個「進入主菜單」則會列出全部可用選項讓我們自己點選，要清除什麼內容都能勾選或取消



第2步 點選你要清除的裝置，如果要掃描整台電腦的話就選「計算機」那個



第3步 另外也可在選單中點選這次要處理哪些隱私項目



第4步 或者一個一個勾選你要清理的選項



第5步 按下「清理」按鈕後，即可自動清除用不到的內容、保護你的隱私