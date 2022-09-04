HotkeyP 鍵盤+滑鼠快捷鍵自訂工具

使用電腦的時候，各種快速鍵組合其實是個相當好用的東西，譬如大家最常用到的「Ctrl」+「c」、「Ctrl」+「v」複製貼上，，

就是一種快捷鍵，不用到層層選單裡面尋找你要的功能，只要鍵盤按一下就行。

而 HotkeyP 就是讓我們自訂更多快速鍵的小工具，只要按一下就能快速開啟 YouTube, Gmail …網站、開啟小算盤或指定文件/應用程式、快速鎖定電腦/關機/重開機，或者在沒有多媒體控制功能的鍵盤上實現快速音量調整、靜音與控制播放軟體的上一首/下一首/播放/暫停..等功能。

除了執行系統功能、開啟控制台選項、視窗控制、多媒體播放…等常見操作之外，HotkeyP 還可支援 macro 巨集指令的編寫，讓我們針對各種需求設計更細緻的操作。甚至還能直接定義、改寫多按鍵滑鼠的按鍵功能，只要透過 HotkeyP 設定好一次，即可透過鍵盤或滑鼠的快速鍵來執行各種麻煩的重複工作，讓電腦用起來更加省時省力。

透過 HotkeyP 自訂鍵盤、滑鼠快速鍵的方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後直接執行「HotkeyP.exe」檔案即可開始使用。要注意如果你是 64 位元的 Windows 的話（現在應該都是了），記得下載 64 位元版。

開啟 HotkeyP 軟體主視窗後，可以在左上角「Window」→「Language」選單裡調整操作界面的語系，目前有英文、簡體中文…等語言，不過翻譯很怪，不如看英文比較知道是什麼意思。

第2步 切換成簡體中文界面就像這樣，中間會列出全部你已經增設的鍵盤/滑鼠快速鍵，要新增快速鍵的話請按右邊的「Add」或「添加」按鈕。

第3步 設定快速鍵時，可以先在上面方框按下你要用的鍵盤/滑鼠按鍵，接著在「Command:」選單裡面點選按下快速鍵後要執行的功能，譬如說音量調整或靜音…等。

第4步 另外，你也可以在「Sound:」欄位裡面指定你要的音效檔，在 Windows 電腦裡的「C:\Windows\Media」資料夾中有許多系統內建的音效檔，可以在你執行快速鍵的時候發出聲音提醒你。

全部設定好之後，按「OK」按鈕，即可完成。