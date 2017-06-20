2017/6/20 更新：軟體版本更新至 v3.6 最新版。

儘管在網路發達、雲端儲存極為普及的現在，燒錄光碟的人似乎越來越少了，不過偶爾要備份一下文件、照片或把東西燒給別人帶走的話，還是免不了得找個比 Windows 內建的燒錄功能好用一點的燒錄軟體來用。

很久很久以前，大家要燒錄光碟的話大概都會用 Nero 之類的燒錄軟體，不過後來這軟體越來越肥、功能越來越多，也漸漸被其他類似的軟體所取代。

如果你偶爾需要儲存資料到光碟片、光碟對拷、製作 ISO 光碟映像檔、把 ISO 光碟映像檔燒成光碟、將 MP3 轉燒成音樂 CD 或將音樂 CD 轉成 MP3 等格式的音樂檔儲存在電腦中，可以試試看 AnyBurn 這套免費軟體。它提供了 10 種常用的燒錄功能與相關應用，操作界面簡單易懂、容易操作，可以讓我們輕鬆完成各種燒錄任務。

重點是整個軟體相當小，執行檔壓縮過後也才 2.37 MB，不需要浪費你幾百 MB 的空間，沒廣告、不會修改你的瀏覽器首頁、不會亂安裝額外軟體（目前啦）…運作起來也相當順暢，甚至還提供免安裝版本，讓我們解壓縮後直接使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AnyBurn

AnyBurn 軟體版本： 3.6

3.6 軟體語言： 繁體中文、英文

繁體中文、英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.32 MB

1.32 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元） 官方網站： http://www.anyburn.com/

http://www.anyburn.com/ 軟體下載： 按這裡

AnyBurn 主要功能： Burn all CD / DVD / Blu-ray disc image files. (ISO, BIN / CUE, NRG, MDF / MDS, DAA, ISZ, DMG, …)

Burn files and folders in your hard drive to CD, DVD, or Bluray disc

Burn Audio CD which can be played in regular CD player from mp3, ape, flac, wma files…

Rip Audio CD to MP3, FLAC, APE, WMA files.

Copy disc using sector by sector method.

Create image files from hard disk files or CD / DVD / BD discs.

Convert disc image files between various formats.

Support both 32-bit and 64-bit Windows.

更新，目前新版 AnyBurn 軟體已提供繁體中文版介面。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來、解壓縮後，依照你的作業系統版本進入到 32 位元或 64 位元的資料夾中，點兩下「AnyBurn.exe」執行檔即可開始使用。

下圖為 AnyBurn 軟體的主畫面，上面有 10 個不同的按鈕，分別代表了 10 種不同的燒錄功能，依照你要執行的任務不同點一下按鈕就可以開始使用。

第2步 燒錄光碟映像檔…

第3步 將檔案、文件、照片、資料夾…等內容燒錄到光碟裡面。

第4步 將光碟內容完整拷貝成 ISO 映像檔，儲存在電腦中。

第5步 映像檔轉檔工具…