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TheAeroClock v4.11 桌面上超大、半透明的指針時鐘

2017/6/21 更新：軟體版本更新至 v4.11 最新版。

想隨時注意現在幾點幾分，可卻發現 Windows 右下角的時鐘很小、很不容易看清楚，尤其螢幕尺寸越大、解析度越高，螢幕上的文字卻越小越細，相當不方便閱讀。

如果你也有這類困擾，或者你超喜歡在電腦螢幕的桌面上擺個超大時鐘的話，可以下載安裝這個免費軟體 TheAeroClock。

免安裝，執行後就能馬上在桌面放個超大指針時鐘，有時針/分針/秒針之外，還可自訂位置、尺寸、顏色與透明度…，設定好之後可跟原本的桌布美圖完美結合，看起來相當方便、美觀。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：TheAeroClock
  • 軟體版本：4.11
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.55 MB
  • 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
  • 官方網站：http://www.softwareok.com
  • 軟體下載：按這裡

TheAeroClock-01

TheAeroClock-02

 

 

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  1. m9 說道：
    05-31, 2016 at 下午 7:13.03

    windows defender掃到有木馬

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