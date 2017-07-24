早在一年多前 Linode 的日本機房全數完售、沒法再增購或升級的那時候，我就開始使用很多人推薦的 Vultr VPS 主機。一直以來 Vultr 不論是主機的速度、機器與網路的穩定性，一直都有不錯的表現。

會用 Vultr 的 VPS 服務除了價格漂亮之外，最重要的是他有日本機房，上傳/下載的頻寬夠大、從台灣連線過去的反應速度也不錯。如果租不起台灣貴得嚇人的機房與頻寬，退一步改用日本機房的 VPS 其實也是不錯的選擇。

Vultr 以小時計費，用多久、算多少錢。在後台就可以直接開設或關停主機，完全不需要等待人工確認或處理，要用就開、不用就關掉，很方便。

網站名稱： Vultr

Vultr 網站網址： https://www.vultr.com

https://www.vultr.com Test IP、測試檔下載： 按這裡

按這裡 目前使用 Vultr 的網站：狂人論壇

Vultr 目前提供了美國、日本、新加坡、英國倫敦、法國巴黎、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、澳洲雪梨… 等橫跨歐、美、亞、澳洲.. 各地的機房可以選擇，每個主機也都提供了包含 Windows, Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, FreeBSD…等多種版本的作業系統可用， 幾乎新版作業系統推出沒多久後就有得用。如果沒有你要的版本，也可以自行上傳 ISO 檔，透過後台的 Console 來手動安裝、設定。

其實開始用 Vultr 之後才發現裡面有許多設計相當好用，譬如說前一陣子新增的防火牆功能，可以建立一組或多組IPv4 或 IPv6 的防火牆規則，然後讓帳號內的不同主機直接套用。據說這個免費的防火牆功能可以擋下小規模的 DDOS 攻擊，不過如果遇到比較大規模、嚴重一點攻擊，還有額外的 DDoS 防護方案可選擇，一個月只要 10 美金（有多大的能耐不知道，但至少有點用吧）。

Vultr 可支援 IPv6，不管 IPv4 或 IPv6 都能設定主機的 DNS 反查（一般人可能用不到，但看起來就是爽），每個主機都有詳細的圖表顯示當月的流量、頻寬、CPU、硬碟…等使用量，如果有什麼異常或資源不足等問題的話，可以先從 CPU Usage 跟 Disk Operations 等圖表看看有沒有什麼奇怪的數據。

另外，Vultr 有個免費的 Snapshot 功能，可以把目前設定好的主機狀態拍個 Snapshot 下來（全主機備份），等以後出問題或新增主機時，都能直接挖來用（新增主機的時候還可以直接套用先前的 Snapshot）。當然也有 Automatic backup 功能，備份起來更輕鬆方便，一個月也只要主機金額的 20%。

除了一般的 VPS，還有 Storage Instance 跟 Dedicated Instance 等服務，如果有一般小規模架站需求的話，Vultr 其實已經非常夠用且好用了，價格也相當划算。缺點的話…. 日本機房的硬體等級跟線路小輸 Linode 一點點，其他一切都好。