別再用 LINE 了，改用 Signal 安全穩定、沒廣告！

用了幾百年的 LINE，會不會覺得整個操作界面滿滿的按鈕、複雜的功能跟一堆行銷推廣活動與廣告讓人覺得很煩？如果你覺得 LINE 用起來越來越有壓力、越來越不清爽，可以跟你的親朋好友約一約一起改用 Signal。

Signal 其實已經推出很久很久了，主打的就是界面簡單、通訊安全與無廣告無干擾的通訊工具。透過開放原始碼的 Signal Protocol 技術打造的端對端加密連線，確保跟朋友或同事的傳訊或語音通話內容不會被監聽或側錄。尤其內建的「自動銷毀訊息」功能可自訂在傳訊後多久時間自動刪除，不用在檢調單位來敲門時還要花一個小時狂刪對話記錄。

另外在文字傳訊之外，Signal 內建的語音與視訊通話品質也相當不錯，，

相當適合用來聯絡、溝通與工作時使用。此外還能在上面發限時動態給指定的人或群組瀏覽，避免在 FB 或 IG 上過度暴露自己而招來其他騷擾。

如果你在找一個簡單好用、穩定、沒有壓力、沒有廣告干擾的即時傳訊軟體，Signal 是個很好的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Signal
  • 軟體版本：7.23.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文、日文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：127MB
  • 系統支援：支援 iPhone, Android, Windows, macOS 與 Linux 系統
  • 官方網站：https://signal.org/
  • 軟體下載：Download 下載

Signal 提供 Android, iPhone , Windows, macOS 與 Linux… 等各種平臺的版本，只要現在手機上安裝、註冊過，想在電腦傳訊的話只要用手機掃描一下就可以登入使用。

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Windows 版的操作界面，一樣相當簡潔、乾淨。

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最後更新：09-07, 2024 下午 6:38

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kjbrian

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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