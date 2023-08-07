[下載] Spotify 音樂播放器，”4000萬首” 歌曲免費聽！（正版音樂、完全合法）
最近這兩天網路上最熱門的話題應該就是 Spotify 進軍台灣，開始提供線上音樂播放服務了。來自瑞典、號稱有兩千多萬首歌曲的 Spotify 是一種線上音樂串流服務，也就是不用下載檔案、直接點了就開始播歌。實際測試點播速度很快，幾乎都是按了就開始播放，歌曲的品質也都不錯。雖然在華語歌曲的部分還不夠豐富，不過一些比較熱門的歌手如五月天、伍佰、蔡依林、周杰倫..等藝人與熱門專輯都還算完整。部分台語歌曲、專輯、老歌、老歌星與舊唱片也都有，只不過蒐集的都不是很完整。
Spotify 目前在台灣提供兩種方案，，
Spotify 目前提供網頁播放、Windows, Mac, iOS, Android…等平台的播放器軟體。比較特別的是，我們可以在 Spotify 以自己的 Facebook 帳戶登入，並「關注」其他朋友在 Spotify 上的動態，如建立了哪些播放清單、聽了什麼歌曲、有哪些粉絲、正在關注哪些人…等等，在既有的 Facebook 交友關係上進一步的加強在音樂方面的興趣與互動。最棒的是，如果你一下子不知道要聽什麼歌曲好，去挖一下其他朋友建立好的播放清單或他關注過的歌曲、專輯，從好朋友的不同品味跟興趣著手，一定會有相當多驚喜與新發現。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Spotify
- 軟體版本：1.2.17.834
- 軟體語言：繁體中文版、英文版… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（可免費收聽，有廣告）
- 檔案大小：912 KB （網路安裝檔）
- 系統支援：Windows, macOS, Android, iPhone, 網頁版
- 官方網站：Spotify
- 軟體下載：Download 下載
下面是網頁版的 Spotify 播放器，用你的 Facebook 帳戶登入後點一下網頁左下角的齒輪圖示，在設定頁面中點「請選擇語言」選單，將網站改為中文介面。
全中文的操作介面，雖然目前華語歌曲與一些本地化的調整還不是很完整（「頂部的軌道 台灣」不知道是啥鬼… Top Track in Taiwan 哪…），不過還算是個不錯的開始。
直接點了就播，可重複聽歌或隨機播歌。一邊播歌也可一邊瀏覽其他頁面或好友的歌單。
各式各樣的、各種主題的電台…
Mac 版的 Spotify 音樂播放器，可整合硬碟或 iTunes 裡原有的歌曲一起播放。
把你的好友加入「關注」清單，他在聽什麼歌、弄了哪些播放清單…都可以隨時一起共享、同歡。
如果你試聽之後，決定開通他上面的 30 天 Premium 版免費試用，則必須登錄你的信用卡號碼。設定好信用卡號碼後，30 天後必須自己手動刪掉信用卡號，否則他會自動扣款，讓你成為正式的付費會員。你沒主動叫停的話，他是不會停的喔….
Spotify 播放器的設計很有黏度的原因之一，在上面與朋友的互動很好，看到別人在聽什麼歌，因為同儕心理，也會跟著按來聽聽看… 而且會互相加為好友的，本來就在某些程度上彼此認同，自己不認同、自己討厭的人，你也不會想要管他在聽什麼。所以越發掘、越多，認識的音樂、歌曲與同好就會越多..，
訪客留言：
8 Replies to “[下載] Spotify 音樂播放器，”4000萬首” 歌曲免費聽！（正版音樂、完全合法）”
板大可以教一下破解嗎，最近用了一陣子的試用
覺得不錯，不過家人不喜歡我用信用卡付費…
可以的話麻煩一下了
Spotify 播放器的設計很有黏度的原因之一，在上面與朋友的互動很好，看到別人在聽什麼歌，因為同儕心理，也會跟著按來聽聽看… 而且會互相加為好友的，本來就在某些程度上彼此認同，自己不認同、自己討厭的人，你也不會想要管他在聽什麼。所以越發掘、越多，認識的音樂、歌曲與同好就會越多..
沒有歌詞比較可惜
KKBOX用起來比較方便
不過運動的時候還是會用Spotify
Windows Phone 8可以用嗎??
可以：http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/spotify/10f2995d-1f82-4203-b7fa-46ddbd07a6e6
但是我用過Grooveshark覺得很爛…
但是我覺得Grooveshark很爛..
Grooveshark屌虐Spotify