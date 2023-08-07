[下載] Spotify 音樂播放器，”4000萬首” 歌曲免費聽！（正版音樂、完全合法）

最近這兩天網路上最熱門的話題應該就是 Spotify 進軍台灣，開始提供線上音樂播放服務了。來自瑞典、號稱有兩千多萬首歌曲的 Spotify 是一種線上音樂串流服務，也就是不用下載檔案、直接點了就開始播歌。實際測試點播速度很快，幾乎都是按了就開始播放，歌曲的品質也都不錯。雖然在華語歌曲的部分還不夠豐富，不過一些比較熱門的歌手如五月天、伍佰、蔡依林、周杰倫..等藝人與熱門專輯都還算完整。部分台語歌曲、專輯、老歌、老歌星與舊唱片也都有，只不過蒐集的都不是很完整。

Spotify 目前在台灣提供兩種方案，，

一種是有廣告的免費版、一種是支援更完整功能的付費 Premium 版（每月費用台幣149 元）。試聽一整天的感想是，雖然免費版可以不用花錢就能聽歌聽到爽，不過除了軟體版面有廣告 banner 之外，每播個幾首歌就會出現語音廣告，有點像是我們在聽廣播那樣，播完一些歌曲後就會有一小段的廣告。目前由於剛在台灣開台，出現的大部分都是內部廣告、推薦大家付費購買 Premium 會員那些的。不過整個廣告的呈現還不算太討人厭，既然大家都是免費聽歌了，讓他們賺點廣告費、付錢給唱片公司、藝人或創作者，也是很合理的。

Spotify 目前提供網頁播放、Windows, Mac, iOS, Android…等平台的播放器軟體。比較特別的是，我們可以在 Spotify 以自己的 Facebook 帳戶登入，並「關注」其他朋友在 Spotify 上的動態，如建立了哪些播放清單、聽了什麼歌曲、有哪些粉絲、正在關注哪些人…等等，在既有的 Facebook 交友關係上進一步的加強在音樂方面的興趣與互動。最棒的是，如果你一下子不知道要聽什麼歌曲好，去挖一下其他朋友建立好的播放清單或他關注過的歌曲、專輯，從好朋友的不同品味跟興趣著手，一定會有相當多驚喜與新發現。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Spotify

Spotify 軟體版本： 1.2.17.834

1.2.17.834 軟體語言： 繁體中文版、英文版… 等多國語言

繁體中文版、英文版… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（可免費收聽，有廣告）

免費軟體（可免費收聽，有廣告） 檔案大小： 912 KB （網路安裝檔）

912 KB （網路安裝檔） 系統支援： Windows, macOS, Android, iPhone, 網頁版

Windows, macOS, Android, iPhone, 網頁版 官方網站： Spotify

Spotify 軟體下載： Download 下載

下面是網頁版的 Spotify 播放器，用你的 Facebook 帳戶登入後點一下網頁左下角的齒輪圖示，在設定頁面中點「請選擇語言」選單，將網站改為中文介面。

全中文的操作介面，雖然目前華語歌曲與一些本地化的調整還不是很完整（「頂部的軌道 台灣」不知道是啥鬼… Top Track in Taiwan 哪…），不過還算是個不錯的開始。

直接點了就播，可重複聽歌或隨機播歌。一邊播歌也可一邊瀏覽其他頁面或好友的歌單。

各式各樣的、各種主題的電台…

Mac 版的 Spotify 音樂播放器，可整合硬碟或 iTunes 裡原有的歌曲一起播放。

把你的好友加入「關注」清單，他在聽什麼歌、弄了哪些播放清單…都可以隨時一起共享、同歡。

如果你試聽之後，決定開通他上面的 30 天 Premium 版免費試用，則必須登錄你的信用卡號碼。設定好信用卡號碼後，30 天後必須自己手動刪掉信用卡號，否則他會自動扣款，讓你成為正式的付費會員。你沒主動叫停的話，他是不會停的喔….

Spotify 播放器的設計很有黏度的原因之一，在上面與朋友的互動很好，看到別人在聽什麼歌，因為同儕心理，也會跟著按來聽聽看… 而且會互相加為好友的，本來就在某些程度上彼此認同，自己不認同、自己討厭的人，你也不會想要管他在聽什麼。所以越發掘、越多，認識的音樂、歌曲與同好就會越多..