Free Hide Folder v3.5 幫你隱藏電腦中的資料夾
電腦中有很多文件或檔案，如果你不想被其他人隨隨便便就開來看、想把它隱藏起來的話，該怎麼做呢？
雖然說我們可以很輕易的在資料夾或檔案上面按右鍵、點內容，再設定為隱藏狀態來達到隱藏檔案的目的，不過其他人還是可以輕易的取消隱藏屬性來瀏覽這些東西。如果要用更保密、更不容易被破解的方式來隱藏檔案的話，該怎麼做呢？
Free Hide Folder是一個專門用來「隱藏資料夾」用的小軟體，當我們在軟體主視窗中設定好你要隱藏的資料夾之後，，
除此之外，Free Hide Folder還提供了「設定檔」的備份與還原功能。如果哪天我們的電腦或軟體被病毒、惡意程式破壞，或者系統當機無法正常運作時，要是不小心把Free Hide Folder的設定弄壞了，造成無法還原原本被隱藏的資料夾的話，可以把之前做的「軟體設定值備份檔」拿出來還原一下，讓Free Hide Folder軟體可以正常的將之前設定為隱藏的資料夾恢復正常存取。（他是備份設定檔，而不是備份被隱藏的檔案本身）
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Free Hide Folder
- 軟體版本：3.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體（沒有使用限制，但可註冊贊助開發商）
- 檔案大小：875 KB
- 系統支援：Windows
- 官方網站：http://www.cleanersoft.com/
- 軟體下載：按這裡
另外一個重要的事情一定要記住，就是當我們設定了密碼之後，千萬不要忘記，如果忘記密碼的話就麻煩囉！
重要！如果你要隱藏、不想被人看到的文件或檔案是相當重要、不可毀損或遺失的重要資訊，請千萬不要使用這類軟體來限制檔案的存取，避免因為各種不可抗拒的因素而讓你的檔案因意外而消失，真正重要的文件請記得多備份幾次在不同的儲存媒體中，切記！（意思是，因為隱藏或加密功能而造成檔案壞掉或消失的話，是沒人可以救你的，會擔心的話就不要使用這類軟體囉）
一、隱藏資料夾的方法
第1步 將Free Hide Folder軟體下載回來並安裝好之後，第一次啟動軟體時會讓我們輸入密碼來保護這些檔案與設定，請分別在兩個方框中輸入你的密碼再按「OK」按鈕，且千萬不可忘記密碼。
第2步 開啟Free Hide Folder軟體主視窗後，會跳出一個「Registration」的視窗，請直接按「Skip」按鈕略過，不用註冊。這軟體可免費提供給個人與商業使用，註冊則可資助他們持續開發其他軟體，不註冊也可以免費使用。
第3步 如果你要隱藏某個資料夾，請按一下「Add」按鈕，選取好你要隱藏的資料夾之後，再按「確定」按鈕。
第4步 設定好之後，原本的資料夾就消失了...
第5步 如果要取消隱藏的話，請選取資料夾後再按「Unhide」就可以再讓它出現。，
訪客留言：
26 Replies to “Free Hide Folder v3.5 幫你隱藏電腦中的資料夾”
用搜尋找得到嗎? 我是用WIN7
剛試用一下 的確是輸入 c:\test 進得去
不過如果把目錄名稱設定長一些 像是 nurses_teachers_collection
那麼目錄名稱就形同是密碼啦 XD
這個軟體還有一個不錯的地方在於
即使用檔案總管搜尋也找不到 dvi 檔
講的好像這方面的需求已經是一個專門的領域的樣子 哈 XD
請注意
如果隱藏後的硬碟拿到別台電腦上的話
就可以找到 而且是沒加密哦
徹底失敗…..
一一”…..我按了REMOVE了……是刪除嗎?????…..請問檔案能找得回來嗎……很急…
請大家幫幫忙!!!!!!!!!!!!!projog1105@hotmail.com
版大…借問一下…印象中以前有一款小程式
是可以將所有你在這台電腦中的帳密顯示出來的
那會不會這小程式的也被抓出來??
(新手上路，請多海涵)
如果部分防毒軟體把它認為是木馬的話，就會被揪出來，除非先把它設定排除。