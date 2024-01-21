Free Hide Folder v3.5 幫你隱藏電腦中的資料夾

電腦中有很多文件或檔案，如果你不想被其他人隨隨便便就開來看、想把它隱藏起來的話，該怎麼做呢？

雖然說我們可以很輕易的在資料夾或檔案上面按右鍵、點內容，再設定為隱藏狀態來達到隱藏檔案的目的，不過其他人還是可以輕易的取消隱藏屬性來瀏覽這些東西。如果要用更保密、更不容易被破解的方式來隱藏檔案的話，該怎麼做呢？

Free Hide Folder是一個專門用來「隱藏資料夾」用的小軟體，當我們在軟體主視窗中設定好你要隱藏的資料夾之後，，

電腦中指定的資料夾就會消失不見，不管怎麼找都不會被找到。而Free Hide Folder也提供了密碼保護機制，任何人要操作此軟體來顯示或隱藏資料夾之前，都得輸入正確的密碼才行，就算要移除軟體時也得輸入正確的密碼。

除此之外，Free Hide Folder還提供了「設定檔」的備份與還原功能。如果哪天我們的電腦或軟體被病毒、惡意程式破壞，或者系統當機無法正常運作時，要是不小心把Free Hide Folder的設定弄壞了，造成無法還原原本被隱藏的資料夾的話，可以把之前做的「軟體設定值備份檔」拿出來還原一下，讓Free Hide Folder軟體可以正常的將之前設定為隱藏的資料夾恢復正常存取。（他是備份設定檔，而不是備份被隱藏的檔案本身）

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Free Hide Folder
  • 軟體版本：3.5
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（沒有使用限制，但可註冊贊助開發商）
  • 檔案大小：875 KB
  • 系統支援：Windows
  • 官方網站：http://www.cleanersoft.com/
  • 軟體下載：按這裡

另外一個重要的事情一定要記住，就是當我們設定了密碼之後，千萬不要忘記，如果忘記密碼的話就麻煩囉！

重要！如果你要隱藏、不想被人看到的文件或檔案是相當重要、不可毀損或遺失的重要資訊，請千萬不要使用這類軟體來限制檔案的存取，避免因為各種不可抗拒的因素而讓你的檔案因意外而消失，真正重要的文件請記得多備份幾次在不同的儲存媒體中，切記！（意思是，因為隱藏或加密功能而造成檔案壞掉或消失的話，是沒人可以救你的，會擔心的話就不要使用這類軟體囉）

一、隱藏資料夾的方法

第1步  將Free Hide Folder軟體下載回來並安裝好之後，第一次啟動軟體時會讓我們輸入密碼來保護這些檔案與設定，請分別在兩個方框中輸入你的密碼再按「OK」按鈕，且千萬不可忘記密碼。

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第2步  開啟Free Hide Folder軟體主視窗後，會跳出一個「Registration」的視窗，請直接按「Skip」按鈕略過，不用註冊。這軟體可免費提供給個人與商業使用，註冊則可資助他們持續開發其他軟體，不註冊也可以免費使用。

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第3步  如果你要隱藏某個資料夾，請按一下「Add」按鈕，選取好你要隱藏的資料夾之後，再按「確定」按鈕。

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第4步  設定好之後，原本的資料夾就消失了...

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第5步  如果要取消隱藏的話，請選取資料夾後再按「Unhide」就可以再讓它出現。

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最後更新：01-21, 2024 上午 6:43

注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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訪客留言：

26 Replies to “Free Hide Folder v3.5 幫你隱藏電腦中的資料夾”

  2. 剛試用一下 的確是輸入 c:\test 進得去
    不過如果把目錄名稱設定長一些 像是 nurses_teachers_collection
    那麼目錄名稱就形同是密碼啦 XD

    這個軟體還有一個不錯的地方在於
    即使用檔案總管搜尋也找不到 dvi 檔
    講的好像這方面的需求已經是一個專門的領域的樣子 哈 XD

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  3. 請注意
    如果隱藏後的硬碟拿到別台電腦上的話
    就可以找到 而且是沒加密哦
    徹底失敗…..

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  4. 一一”…..我按了REMOVE了……是刪除嗎?????…..請問檔案能找得回來嗎……很急…

    請大家幫幫忙!!!!!!!!!!!!!projog1105@hotmail.com

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  5. 版大…借問一下…印象中以前有一款小程式
    是可以將所有你在這台電腦中的帳密顯示出來的
    那會不會這小程式的也被抓出來??

    (新手上路，請多海涵)

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