Free Hide Folder v3.5 幫你隱藏電腦中的資料夾

電腦中有很多文件或檔案，如果你不想被其他人隨隨便便就開來看、想把它隱藏起來的話，該怎麼做呢？

雖然說我們可以很輕易的在資料夾或檔案上面按右鍵、點內容，再設定為隱藏狀態來達到隱藏檔案的目的，不過其他人還是可以輕易的取消隱藏屬性來瀏覽這些東西。如果要用更保密、更不容易被破解的方式來隱藏檔案的話，該怎麼做呢？

Free Hide Folder是一個專門用來「隱藏資料夾」用的小軟體，當我們在軟體主視窗中設定好你要隱藏的資料夾之後，，

電腦中指定的資料夾就會消失不見，不管怎麼找都不會被找到。而Free Hide Folder也提供了密碼保護機制，任何人要操作此軟體來顯示或隱藏資料夾之前，都得輸入正確的密碼才行，就算要移除軟體時也得輸入正確的密碼。

除此之外，Free Hide Folder還提供了「設定檔」的備份與還原功能。如果哪天我們的電腦或軟體被病毒、惡意程式破壞，或者系統當機無法正常運作時，要是不小心把Free Hide Folder的設定弄壞了，造成無法還原原本被隱藏的資料夾的話，可以把之前做的「軟體設定值備份檔」拿出來還原一下，讓Free Hide Folder軟體可以正常的將之前設定為隱藏的資料夾恢復正常存取。（他是備份設定檔，而不是備份被隱藏的檔案本身）

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Free Hide Folder

Free Hide Folder 軟體版本： 3.5

3.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體（沒有使用限制，但可註冊贊助開發商）

免費軟體（沒有使用限制，但可註冊贊助開發商） 檔案大小： 875 KB

875 KB 系統支援： Windows

Windows 官方網站： http://www.cleanersoft.com/

http://www.cleanersoft.com/ 軟體下載： 按這裡

另外一個重要的事情一定要記住，就是當我們設定了密碼之後，千萬不要忘記，如果忘記密碼的話就麻煩囉！

重要！ 如果你要隱藏、不想被人看到的文件或檔案是相當重要、不可毀損或遺失的重要資訊，請千萬不要使用這類軟體來限制檔案的存取，避免因為各種不可抗拒的因素而讓你的檔案因意外而消失，真正重要的文件請記得多備份幾次在不同的儲存媒體中，切記！（意思是，因為隱藏或加密功能而造成檔案壞掉或消失的話，是沒人可以救你的，會擔心的話就不要使用這類軟體囉）

一、隱藏資料夾的方法

第1步 將Free Hide Folder軟體下載回來並安裝好之後，第一次啟動軟體時會讓我們輸入密碼來保護這些檔案與設定，請分別在兩個方框中輸入你的密碼再按「OK」按鈕，且千萬不可忘記密碼。

第2步 開啟Free Hide Folder軟體主視窗後，會跳出一個「Registration」的視窗，請直接按「Skip」按鈕略過，不用註冊。這軟體可免費提供給個人與商業使用，註冊則可資助他們持續開發其他軟體，不註冊也可以免費使用。

第3步 如果你要隱藏某個資料夾，請按一下「Add」按鈕，選取好你要隱藏的資料夾之後，再按「確定」按鈕。

第4步 設定好之後，原本的資料夾就消失了...

第5步 如果要取消隱藏的話，請選取資料夾後再按「Unhide」就可以再讓它出現。