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[下載] AVG Free AntiVirus 2017 免費防毒軟體 繁體中文版 (v17.4.3014最新版)

2017/522 更新：AVG 2017 免費防毒軟體版本更新至 v17.4.3014 最新版。

知名的免費防毒軟體 AVG Anti-Virus 最近推出了最新版本，這次的改版把介面風格再次做了些微調，在軟體安裝步驟與操作介面也做了修改與調整，此外再次最佳化軟體運作效率並加強病毒與惡意程式的偵測能力。整體來說，又比先前版本進步了一些些。

AVG是一個來自捷克的防毒軟體公司，目前提供AVG Anti-Virus、AVG Internet Security…等等各式防毒、防駭客軟體。最近由於台灣有廠商引進了AVG的一系列防毒軟體並架設了台灣版的官方網站，AVG在台灣似乎也越來越多人使用。

當然，最重要的是他在完整版的防毒軟體之外還提供了一個 AVG Anti-Virus Free 免費版軟體，重點是這個免費版功能還算滿齊全的，由於AVG在防毒軟體排行榜中還有中上以上的成績，對於使用需求比較單純的使用者來說，應該還算是不錯的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：AVG Anti-Virus 2017 Free Edition
  • 軟體版本：v17.4.3014
  • 軟體語言：英文、繁體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，另有付費的完整版
  • 檔案大小：3.45 MB (網路安裝檔)
  • 系統支援：Windows XP SP3/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元）
  • 官方網站：http://www.avg.com/
  • 軟體下載：按這裡
  • AVG Antivirus：可偵測病毒、蠕蟲、特洛伊木馬…等惡意程式。
  • AVG Email Scanner：可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。
  • AVG LinkScanner Surf Shield：安裝之後，會自動檢測目前所瀏覽的網頁內容，如果有惡意軟體等安全性問題，會直接阻擋、警告我們。
  • E-mail Scanner：可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。
  • AVG Do Not Track：可禁止其他網站蒐集、監控你在網路上的活動，支援 IE、Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器。
  • AVG Identity Protection：主動式身分盜用保護，避免重要隱私資訊如信用卡號、Email 或電話號碼..等資訊被竊取。
  • Game Mode：當我們直行遊戲或將其他軟體的視窗切換為全螢幕顯示時，會自動啟動遊戲模式，避免其他 AVG 的通知訊息干擾畫面或遊戲的進行。
  • 自動更新病毒碼：免費版可設定在每天固定時間點自動更新病毒碼，也可在任意時間手動進行病毒庫版本更新。

 

 

使用方法：

第1步  將免費版 AVG 防毒軟體下載回來之後，直接按兩下安裝檔開始安裝，此時請先選擇語言再按「繼續」。

AVG-2016-01

 

第2步   接下來可選擇提供完整功能但有時間限制的 AVG Internet Security 試用版，或完全免費、僅提供基本保護的 Anti-Virus 免費版，這裡以免費版為例，點選「基本保護」後按「立即安裝」。

AVG-2016-02

 

 

第3步   開始下載、安裝…，這步驟會花比較多時間，請耐心等候。

AVG-2016-03

 

第4步  按「完成」，結束安裝程序。

AVG-2016-04

 

 

第5步  裝好之後，會自動開啟 AVG 防毒軟體的主畫面，第一次使用時會自動更新病毒碼，如果有出現其他警告訊息的話可再依照指示處理。

AVG-2016-05

 

 

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  1. 說道：
    02-22, 2017 at 上午 12:41.31

    這個軟體說是免費的`卻是只有兩天試用`又很難卸除`纏的很兇一些檔案還留在C槽`又不敢直接刪除它`怕有後遺症’

    回覆
  2. TJ Hsieh 說道：
    10-19, 2016 at 上午 8:50.19

    官網下載檔案為：http://download.avg.com/filedir/inst/avg_free_stb_pb_2015_5315_free.exe 但是在win10 64 bit並無法安裝, 如果是本網頁的下載檔案則是30天的試用版本

    回覆
  3. 訪客 說道：
    02-10, 2016 at 下午 12:58.01

    這款防毒八字偏硬,跟comodo不甚相容
    郵件防毒也要手動另設才全面
    常常主程式更新後會無法開機藍色死當
    優點就是開機很快,頭髮翹起來

    回覆
  4. 訪客 說道：
    02-05, 2016 at 下午 11:26.47

    win10組建10586.71下不給安裝…

    回覆
  5. 小魚兒 說道：
    01-24, 2016 at 下午 5:26.23

    AVG在win10小版更之後（win 10/11月版）就出現問題，移除重灌也無解，只好試試其他免費防毒軟體了。

    回覆
  6. 訪客 說道：
    02-17, 2015 at 上午 12:01.20

    不錯的防毒軟體

    回覆
  7. @▽@ 說道：
    10-16, 2014 at 上午 10:17.58

    官網下載鏈結似乎有問題，如果你無法從官方網站下載的話，只要把鏈結改為：http://download.avg.com/filedir/inst/avg_free_stb_pb_2015_5315_free.exe 即可從 AVG 官方網站來下載這款免費防毒軟體。

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