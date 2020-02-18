[免費] Panda Free Antivirus v20.00 熊貓防毒軟體（繁體中文版）

2020/2/18 更新：Panda 防毒軟體更新至v20.00.00 最新版已提供繁體中文版操作介面由 Panda Cloud Antivirus 改名為 Panda Free Antivirus， 一樣維持免費。但如果要更完整的防護建議改用付費的 Panda Antivirus Pro 專業版。

Panda Security 在 1990 年成立於西班牙軟體名稱就叫 Panda也就是熊貓。Panda 防毒軟體之前在台灣其實也有很大一群的愛用者過去在一些防毒軟體的排名上還有不錯的成績。

該公司在原有的產品線之外另外推出了一個「Panda Cloud Antivirus」免費防毒軟體（現改名 Panda Free Antivirus）套上了「雲端運算」的名號。雲端不雲端其實對使用者來說看不到也摸不到大家比較在意的應該還是病毒偵測率、殺毒能力、是否誤判病毒、誤殺檔案以及防毒軟體的執行效能與系統的相容情況。

而這個雲端的 Panda Cloud Antivirus 則是以其 Collective Intelligence 技術將大部分的病毒檢測工作放在Panda的雲端伺服器中運作大大減低了一般個人電腦的資源消耗與工作量而且還不用頻繁的更新病毒碼直接裝了就用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus 軟體版本： 20.00.00

20.00.00 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、西班牙…等11國語言

繁體中文、簡體中文、英文、西班牙…等11國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 68.5 MB

68.5 MB 系統支援： Windows, macOS

Windows, macOS 官方網站： http://www.cloudantivirus.com/

http://www.cloudantivirus.com/ 軟體下載： 按這裡

Panda Cloud Antivirus 透過 Panda Collective Intelligence 的即時防護技術執行病毒監控與防護透過龐大的社群與使用者的病毒回報機制快速進行反應安裝防毒軟體的電腦不需要下載、更新病毒碼安裝好軟體之後就不用再做啥特別的設定也不會有一堆警告視窗與警告訊息整個軟體操作起來相當簡單掃毒速度也相當快。

大致看來這個雲端的熊貓在軟體效能與系統相容性方面還算有不錯的評價由於大規模簡化了軟體的操作與設定不論是執行效率、運作速度與掃毒速度都相當快。至於抓毒能力就得看其他專業防毒軟體評比公司的報告跟大家的試用狀況囉。

v20.00 版新介面：

使用方法：

第1步 安裝時可以先選擇操作界面的語系15.0.4 版本之後已經可以看到繁體中文與簡體中文語系囉。

第2步 按「接受並安裝」按鈕便可開始安裝。注意！千萬不要勾選按鈕下方的三個項目不要安裝額外的工具列、不要讓軟體修改你的瀏覽器首頁與啟動頁面。

剛安裝好軟體的時候預設會自動開始檢查系統狀態、掃毒一番看看是否已經有感染病毒或出現啥錯誤。

第3步 安裝好之後程式會要求你輸入 Email 註冊一個帳號不註冊也可以請按「稍後再選擇帳戶」開始使用。

第4步 這是 Panda Free Antivirus 版的新操作介面所有功能都一塊一塊的擺放在面板上很有 Windows 8 的風格。大部份會用到的功能就是按「掃描」手動掃描電腦中的病毒或按上方「受保護」那一塊看看目前病毒檢測結果。

第5步 點一下視窗下方的「編輯」按鈕可以編輯功能區塊的位置與是否顯示。

第6步 病毒掃描畫面… 與其他操作、設定介面…