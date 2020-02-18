「Meme Generator Free」在手機上輕鬆製作迷因梗圖（Android）

最近政府機關的 FB 小編真的越來越厲害尤其是海巡署長室的小編玩迷因玩得很手上，

在這款 App 中已收錄有超過上千個迷因模板除了幾款常見的梗圖外還有超多讓你選都選不完的圖片素材可以使用如果想要用自己手機裡的圖片來製作也沒問題。文字的部份可自由新增沒有數量上的限制可隨意擺放位置、旋轉角度、縮放大小、更改顏色若使用英文字的話還有超過 60 種的特殊字體可選用。

若覺得光是梗圖笑果還不夠從程式的貼圖庫裡還能找到更多有趣的貼圖可讓你的迷因笑果更豐富同樣也開放使用者加入自己想要的貼圖哦！只要利用程式提供的編輯工具就能快速的去背操作十分簡單！

製作完成的迷因可直接儲存到手機相簿中也可以選擇將此回的模板配置儲存到程式中之後需要時就可以直接開啟該模板修改內容囉！想嘗試製作迷因的朋友可以下載來試試。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Meme Generator Free

Meme Generator Free 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ZomboDroid

ZomboDroid 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（部份迷因需先連網下載圖片）

不需網路即可使用（部份迷因需先連網下載圖片） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Meme Generator Free」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就可以看到超多的迷因模板在上方可切換查看所有的、最新的與最熱門的迷因模板列表。

第2步 選擇想要使用的模板可直接點擊文字輸入想要的內容點擊下方的「ADD TEXT」可新增更多文字。選取文字後可利用四邊的功能節點旋轉、縮放或刪除文字。

第3步 選取文字後也可以在右上角點入修改文字格式與文字顏色。

第4步 點擊右下角的「STICKER」可加入貼圖來增加效果。

第5步 若想自己製作貼圖可點擊下方的「Create Sticker」再選擇要從相簿、相機或其它地方取得圖片。

第6步 選入圖片後可先進行簡單的剪裁再利用塗抹工具將不需要的範圍去除。下方可調整塗抹工具的範圍大小、柔焦等。

第7步 完成後就可以點擊「Add Sticker」將貼圖加入迷因中。

第8步 貼圖一樣可調整大小、旋轉與任意擺放位置。製作完成後點擊下方的「Save」即可將其儲存至相簿或也可選擇儲存到程式之後需要可再進行編輯。

第9步 如果想使用自己的圖片來製作可在列表中點擊右下角的「相機」圖示就可以選擇要導入照片的方式。

第10步 點擊左上角可展開選單這邊就可以找到已製作並儲存的迷因、可再編輯的迷因模板「Backgrounds & Grids」可使用背景圖再搭配貼圖來製作更多不同效果的迷因也可自製多格迷因。