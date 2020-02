Motion 更聰明的網頁時間管理器,幫助提升專注力與工作效率!(Chrome 擴充套件)

在這個網路的時代裡對許多人來說成也網路、敗也網路,

我們能夠隨時隨地的在上頭吸取各種新知但有時一回過神來大把大把的時間也就這麼消失了如果對時間的管理能力較弱就可能會影響工作、學習的效率與專注力。

為了防止時間在轉眼間消逝我們可以找到一些輔助工具像是之前介紹過的「番茄工作摟」就可以將一些會讓人分心的網站加入清單中(例如 Facebook、YouTube……等)在設定的時間內這些網站將會被暫時封鎖無法使用。

不過「Motion」的開發者意識到這些被加入限制使用清單中的網站並非只能被用於休閒娛樂例如雖然 Facebook 裡有許多令人分心的內容但工作上你可能會需要維護 FB 粉絲團上的資訊又或需要在 YouTube 上查看一些教學影片而不只是單純為了娛樂所以「Motion」將以更聰明的方式來協助使用者更精準的控制時間。

你同樣可以將一些特定的網站加入限制清單中當你打開這些網站時「Motion」就會跳出一個選單你可以設定需要使用的時間例如 1 分鐘、10 分鐘或者更長設定後就能開始使用但當時間倒數完畢就會再次出選單如果你只是偷閒一下此時就能提醒自己該回到工作或學習中若是為了工作則可再次設定需要使用的時間。這樣的作法可以避免使用者過度分心又能保留網站使用的彈性。

另外「Motion」也可以做為事件計時器使用例如你想要知道自己在某項工作上花了多長時間就可以在浮動按鈕上輸入事項名稱「Motion」就會開始計時在每一個網頁上都會顯示時間這樣可幫助使用者更專注在目前的工作項目上哦!

程式還有一個定時提醒的功能當你在同一個網站停留時間在 30 分鐘、1 小時、2 小時以上程式就會跳出一個文字提醒不過這提醒是會自動消失的並不會讓使用者有被過份打擾的感覺。

最後如果想更深入了解自己的網頁瀏覽狀況每天程式都會顯示前一天各網站使用時間的報告可以更容易找出讓你分心的網站並加以標記。比起單純的限制特定網站的使用時間「Motion」的作法是不是更有智慧呢?若你的時間經常在瀏覽網站時消失真的可以來試試看唷!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: Motion

Motion 軟體版本: 1.0.21

1.0.21 軟體語言: 英語

英語 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 檔案大小: 831KiB

831KiB 系統支援: 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件(下載 Google Chrome)

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件(下載 Google Chrome) 軟體下載 :用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法:

第1步 開啟下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」將程式安裝到電腦上。

第2步 安裝完成後需要再做一些設置。首先可選擇連結 Google 帳號也可以點擊「Skip」跳過這個步驟。

第3步 程式已預先將一些常見容易造成分心的網站加入清單中你也可以手動在上方輸入其它網址再點擊「+」來加入。接著再按下「Next」。

第4步 設定「Motion」要執行的時間條件包含執行天數與起迄時間。設好後再點擊「Next」。

第5步 接著會有一連串的功能介紹包含可拖曳移動浮動按鈕、如何設定網頁瀏覽時間、如何設定事項計時器……等。點擊「Next」即可一步步瀏覽。

第6步 最後會詢問使用者是從何得知「Motion」的回答後按下「Finish」就完成基本設定囉!

第7步 之後當開啟清單中的網站時就會跳出下圖的選單基本上會有「Close tab」關閉網頁、「I need 1 min」使用 1 分鐘與「I need more time」設定需要的使用時間。FB 則會多出一個「Go to Messenger」的選項。

第8步 設定好使用時間後就可以在右側看到浮動的倒數計時器此時就能正常使用該網站。

第9步 當時間到時就又會再次跳出選單如需繼續使用就再設定使用時長如果只是偷閒一下就該關閉分頁回到工作或學習上囉!

第10步 「Motion」會以浮動按鈕的狀態存在於每一個網站右側。

第11步 若需針對某項工作或事項計時可展開浮動按鈕點擊最右側的「筆」輸入事項名稱後即可開始計時。

第12步 在工作列上點擊「Motion」圖標可開啟設定選單這邊可再手動加入其它的網站。左側可切換查看更多「設定」與「使用報告」。