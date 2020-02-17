「Dino Face Camera」真實感十足！恐龍頭像照片編輯器（iPhone, iPad）

吼～～～你是恐龍的愛好者嗎？現在你可以利用「Dino Face Camera」來讓照片更加出色！一般如果想對照片裡的路人或害羞的家人朋友做些遮蔽處理通常都是打上馬賽克、模糊化或是利用可愛的貼圖來遮擋而有了這款 App 後，

你可以把他們通通變成恐龍哦！

操作相當直覺只要將照片導入後就可以從 30 種恐龍頭像中選擇適合的再依需求縮放調整大小、旋轉角度或是將頭像水平、垂直翻轉讓恐龍頭像能與照片中的人物更加融合。最後就可以儲存到相簿中或是直接選擇分享到 Twitter、Instagram、Facebook……等平台。

裡頭的恐龍頭像包含有暴龍、無齒翼龍、劍龍、鴨嘴龍、角鼻龍、野牛龍屬、圓頂龍、棘龍、猶他盜龍、冠龍、始祖鳥等頭像的效果都相當立體且具有真實感哦！不過若要讓人以為照片中的人本來就長的像恐龍那就太強人所難了啦！XD 喜歡恐龍的朋友可以下載來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dino Face Camera（面對恐龍相機 – 免費）

Dino Face Camera（面對恐龍相機 – 免費） 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Quantis, Inc.

Quantis, Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dino Face Camera」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇拍照或由相簿選取照片。若選擇編輯相簿中的照片還可剪裁要使用的照片範圍。

第2步 點擊下方的「STICKERS」即可從選單中挑選適合的恐龍頭像。

第3步 選擇後可使用頭像右下角的圓點來縮放大小或旋轉角度上方則可水平、垂直翻轉。將頭像放置在適當的位置後就可以點擊右下角的「SAVE」。

第4步 點擊「SAVE/SHARE」即可選擇儲到相簿或分享。