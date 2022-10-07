PDF24 超強大 PDF 文件製作工具（32合1工具箱）

原本只是個輕巧小工具的 PDF24 Creator，在經過多年的發展之後變成了一個集大成的 PDF24 Tools 工具箱，整合了 PDF 文件的編輯、文件格式轉檔、合併、分割、壓縮、密碼保護、密碼解鎖、頁面翻轉、影像轉檔、浮水印、機密塗黑、簽署、裁切、PDF 排序與 OCR、疊印、多個 PDF 檔比較… 等數十種功能，幾乎各種常用的 PDF 處理功能都有了，一開啟 PDF24 軟體視窗就能馬上點按、使用，相當直覺方便。

PDF24 Toolbox 看起來是一個整合了多種線上服務的小工具，，

只要點選你要用的功能、選取你要處理的檔案，就能馬上吐出處理好的結果，處理速度相當快，而且還完全免費使用。其中幾個比較特別的功能是 PDF 文件頁面排序功能與提取 PDF 文件內的圖片檔功能，如果你剛好需要把文件裡的圖檔都挖出來的話，用 PDF24 按一按就可以快速搞定。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PDF24 Creator
  • 軟體版本：11.5.0
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文版…
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：269 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://tools.pdf24.org/
  • 軟體下載：Download 下載

    • 安裝好軟體之後，一打開就可以看到 PDF24 工具箱的全部功能，點選你要執行的功能就能馬上使用。

    直接選取你要修改或編輯的 PDF 檔來處理..

    最後更新：10-07, 2022 上午 11:36

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