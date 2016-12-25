2016/12/25 更新：K-Lite Codec Pack 影音編/解碼器更新至 v12.75 最新版。

安裝注意！在安裝K-Lite Codec Pack軟體之前，強烈建議你將電腦中的其他Codec解碼器移除掉，避免不同版本的解碼器相互影響而造成無法正常播放影片...等問題。安裝過程中會自動顯示是否安裝或不安裝某些Codec解碼程式，如果你已經安裝過類似的Codec請勿再勾選安裝。安裝K-Lite Codec Pack前，請務必關閉全部影片播放程式或瀏覽器。

當我們從網路上下載了一些影片擋回來後，如果遇到比較少見的影片格式，可能無法順利使用一般的影音播放器來播放影片內容。而K-Lite Codec Pack裡面包含了一些常用的影音解碼器與相關工具程式。

裡面包含了絕大多數使用者可能會用得到的影音解碼器（Codec），一般只要安裝這個軟體包，大概都可以應付90%以上的影片格式，讓我們不用到處找各種Codec，就可以輕鬆在電腦中播放各種影片格式。