作者：,     
相關文章...
BlueStacks v2.5.83.6332 免買手機平板電腦，直接在電腦玩 ...
如何讓電腦用 iPhone 上網？（Internet 共享）...
完整記錄手機通話次數、電話費（通話紀錄++）...
TeamViewer v12.0.72365 用電腦、手機遠端遙控別人的電腦（支...
會學習的「豆瓣電台」，只給你想聽的音樂～（適用電腦、Android與iPhone...
台幣15元！自製超實用手機座（適用任何廠牌型號手機）...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

較舊的留言
  1. C 說道：
    12-19, 2016 at 下午 1:58.44

    有沒有隨身版？

    回覆
  2. 說道：
    12-03, 2016 at 上午 11:58.59

    不好意思我想請問
    自從更新最新版本後電腦版的Line一直登不進去
    但是Line上有出現已經登入Line PC
    可是我的電腦一直維持在登入的狀態
    甚麼方法都是過甚至移除重載也依舊如此
    該怎麼辦

    回覆
  3. Aileen 說道：
    11-18, 2016 at 下午 11:02.25

    請問，我電腦版的Line，每次碰到版本更新就登不進去，但手機卻會顯示已登，也試了用QR Code登入，照樣不能登入，最終只能砍掉重灌才能登入。
    像這樣， 有什麼解決方式嗎?? Line能設定，不要自動更新嗎??
    每次更新，每次重灌，真的很麻煩。

    回覆
  4. 訪客 說道：
    11-06, 2016 at 上午 11:01.17

    請問怎麼綁定mail?

    回覆
較舊的留言

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 