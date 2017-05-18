2017/5/18 更新：軟體版本更新至 v4.2.1.1 最新版(更新細節)。感覺變很多… 安裝好軟體之後小紅傘防毒軟體還會叫。另外，安裝軟體時要注意每個小步驟，小心不要勾了廣告程式或其他用不到的軟體。 如果不喜歡的話，推薦使用另外一套 PotPlayer 播放器。

KMPlayer是源自韓國的一套超實用多媒體播放軟體，支援各種常見的codec，輕巧而華麗的播放介面，深受大家的喜愛。

KMPlayer不但支援各種常見的 codec，而且軟體輕巧，比起微軟的Windows Media Player還輕巧，操作相當順暢。KMPlayer不只可直接播放一般常見的各式影音檔、MP3…，連Flash遊戲、影片都可以拉進去直接播唷！此外，你從YouTube或Yahoo影音、vlog網站等下載「.flv」的Flash影音檔，也可以直接用KMPlayer來播放唷！

KMPlayer內建多種面板與多國語系，是目前最多人喜愛的影音播放軟體之一唷～

安裝時請注意！在選擇安裝元件時，請記得拉到選單的最下面，取消「Mobogenie」這項目，不要勾選、安裝額外的贊助商軟體（廣告程式）。



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