2016/12/29 更新：軟體版本更新為 v4.44 最新版，可支援 32/64 位元系統，更新細節：按這裡。
安裝軟體時請注意，此版本在安裝步驟中會詢問是否安裝「Amazon 1Button App」等廣告程式請記得取消勾選，不要安裝額外的推廣程式或廣告軟體。
IrfanView是一套用來取代Windows內建的超爛圖檔預覽功能，你以前也許會使用ACDSee這類看圖軟體，不過ACDSee是要錢的付費軟體，而新版ACDSee功能比較複雜、運作速度比較慢，對我來說，如果只是在電腦中瀏覽圖片的話，ACDSee並不算是個好用工具。
如果你希望能在Windows中可以有個輕鬆、愉快的看圖軟體的話，IrfanView是個不錯的選擇。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：IrfanView
- 軟體版本：4.44
- 軟體語言：中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 作業系統：Windows 各版本，提供32位元、64位元等版本
- 檔案大小：3.21 MB
- 官方網站：http://www.irfanview.com/
- 軟體下載：按這裡
安裝軟體時請注意！此版本在安裝步驟中會詢問是否安裝「Amazon 1Button App」廣告程式請記得取消勾選，不要安裝額外的推廣程式或廣告軟體。
中文化方法：
第1步 將中文化語系檔下載回來並解壓縮後，將「Chinese_TW.dll」與「IP_Chinese_TW.lng」兩個檔案複製到「C:\Program Files\IrfanView\Languages」資料夾中。
第2步 開啟IrfanView軟體，依序按下〔Options〕→【Properites/Settings...】，再到〔Language〕選單去選取繁體中文語系即可。
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