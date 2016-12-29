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[下載] IrfanView 4.44 免費看圖軟體，比 ACDSee 更快、更好用（繁體中文版）

irfanview

2016/12/29 更新：軟體版本更新為 v4.44 最新版，可支援 32/64 位元系統，更新細節：按這裡

安裝軟體時請注意，此版本在安裝步驟中會詢問是否安裝「Amazon 1Button App」等廣告程式請記得取消勾選，不要安裝額外的推廣程式或廣告軟體。

IrfanView是一套用來取代Windows內建的超爛圖檔預覽功能，你以前也許會使用ACDSee這類看圖軟體，不過ACDSee是要錢的付費軟體，而新版ACDSee功能比較複雜、運作速度比較慢，對我來說，如果只是在電腦中瀏覽圖片的話，ACDSee並不算是個好用工具。

如果你希望能在Windows中可以有個輕鬆、愉快的看圖軟體的話IrfanView是個不錯的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：IrfanView
  • 軟體版本：4.44
  • 軟體語言：中文版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 作業系統：Windows 各版本，提供32位元、64位元等版本
  • 檔案大小：3.21 MB
  • 官方網站：http://www.irfanview.com/
  • 軟體下載按這裡

 

安裝軟體時請注意！此版本在安裝步驟中會詢問是否安裝「Amazon 1Button App」廣告程式請記得取消勾選，不要安裝額外的推廣程式或廣告軟體。

中文化方法：

第1步  將中文化語系檔下載回來並解壓縮後，將「Chinese_TW.dll」與「IP_Chinese_TW.lng」兩個檔案複製到「C:\Program Files\IrfanView\Languages」資料夾中。

第2步  開啟IrfanView軟體，依序按下〔Options〕→【Properites/Settings...】，再到〔Language〕選單去選取繁體中文語系即可。

 

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  1. W 說道：
    06-19, 2016 at 上午 6:10.20

    W7, 如果檔案夾或者檔案名稱有簡體字、日文，就無法開啟

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