2017/5/9 更新：WinRAR 壓縮軟體版本更新為 5.50 beta 2 繁體中文版，更新細節參考：這裡。 另提供簡體中文的個人免費版，適用於一般個人非常業環境使用，免序號、不用註冊，安裝好就可以使用，但…. 是簡體中文版，且每次開啟程式時會跳出一個廣告視窗，如果不介意的話再下載來用，或者改用全中文、完全免費、沒有廣告的 7-ZIP。

很多人愛用的WinRAR壓縮/解壓縮軟體最近推出了5.x 最新版，除了原本的32位元平台之外，還提供了64位元 Windows 系統的支援版本，讓 WinRAR 軟體在64位元系統提供比舊版更好的相容性與運作效能。

操作介面方面並沒有太大的變化，除了少部份的功能調整與BUG的修復之外，另外也改善在多核心 CPU 與多 CPU 環境的壓縮速度，在 Windows 7與 Windows 10 環境下應該可以感受到明顯的改進。

不過，在最重要的 Unicode 支援的部份，還是只有部份支援，雖然可以正常解壓縮內含簡體中文、日文字的檔案名稱與資料夾名稱，不過如果直接用 WinRAR 開啟壓縮檔作編輯或修改，在回存檔案時還是會出現錯誤。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： WinRAR

WinRAR 軟體版本： 5.50 b2

5.50 b2 軟體語言： 繁體中文版、簡體中文個人免費版

繁體中文版、簡體中文個人免費版 軟體性質： 試用版軟體（全功能40天試用）+ 免費版

試用版軟體（全功能40天試用）+ 免費版 檔案大小： 2.32 MB

2.32 MB 系統支援： Windows XP/2000/Vista/Win 7/Win 8/10

Windows XP/2000/Vista/Win 7/Win 8/10 官方網站： http://rarlab.com/

http://rarlab.com/ 軟體下載： 按這裡

延伸閱讀： WinRAR「分片壓縮」教學

WinRAR「分片壓縮」教學 延伸閱讀：如何用WinRAR幫檔案「加密碼」壓縮？

WinRAR在多國語言方面的處理還是有點問題，目前測試，用WinRAR 3.9開啟內含日文或簡體中文檔名的檔案或資料夾時，會出現錯誤。

用另外一套壓縮軟體「7-ZIP」開啟內含日文或簡體中文檔名的檔案或資料夾時，則可正常顯示文字、正常回存檔案。 7-ZIP壓縮/解壓縮軟體下載：按這裡。