Canva 高質感！免費簡報、海報圖表…製作工具
很久很久以前，大家也許都學過或用過「非常好色」這類的印刷設計工具，一直到最近幾年網站技術越來越發達之後，現在我們要做些比較基本的照片編輯、排版或印刷設計等工作時，已經可以有各式各樣的線上服務可以幫我們快速達到目的。就像下面介紹的這個免費服務 Canva，就是一個功能簡便、樣板超多、質感也很好的線上工具。
Canva 提供相當多樣的版面設計規劃與樣板，，
在 Canva 上除了有一堆漂亮、高質感的版面設計與樣板可以選之外，還內建了數十萬張免費或付費的照片與字體設計讓我們用，不用再辛苦到處找圖或背景來搭，直接點選、拉圖或用關鍵字來篩選即可。此外還可支援自己上傳圖片、匯入 Facebook 相簿內的照片等功能，要用什麼圖都可以。
Canva 是一個基本使用免費、加值功能要錢的服務，透過線上功能與資源完成一張作品只要1美元，如果不想付費的話一樣也可以，不過作品上會被放上一個小小的、不太顯眼的「Canva」浮水印，如果不是很在意的話其實不太影響視覺與美觀。做好的作品除了可存成 .jpg 或 .png 格式的圖檔，還可下載 PDF 格式的文件，方便我們列印輸出或做其他用途。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
軟體名稱：Canva 軟體版本：1.53.0 軟體語言：中文、英文… 軟體性質：免費軟體（另有付費專業版） 檔案大小：131MB 系統支援：Windows, macOS, Android, iPhone, 網頁版 官方網站：https://www.canva.com/ 軟體下載：Download 下載
使用方法：
第1步 開啟 Canva 網站，使用 Google 或 Facebook 帳號登入，或者自行輸入 Email, 密碼註冊一個新的帳號。
第2步 登入後會開啟「All Your Designs」頁面，日後你設計的作品都會放在這裡，此時請點選上方的樣板開始設計新作品，或按「+」按鈕找更多樣板來用。
第3步 請依照你的用途找一個合適的樣板來用。，
訪客留言：
2 Replies to “Canva 高質感！免費簡報、海報圖表…製作工具”
使用MockoFun，您可以在線向照片添加文字並創建照片效果
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請問，可是轉成PDF檔時，一些字就變成亂碼了，該怎麼辦？
非常感謝。