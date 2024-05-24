DocuFreezer 將多個 Word, Excel, PPT, XPS..文件批次轉檔成 PDF 或圖檔
如果要將 Word 或 Excel 檔轉成 PDF 或一張一張的圖片檔該怎麼做呢？較新一點的 Microsoft Office 版本其實已經內建 PDF 轉檔功能，不過一次只能轉一個檔案，如果你同時有很多個檔案要處理的話，這樣一個檔一個檔開來轉，其實還是有點麻煩。
如果有大量文件檔的批次轉檔需求，可以試試看另外這個免費的 DocuFreezer 文件轉檔軟體。
DocuFreezer 可支援將各種版本的 Word, Excel, PowerPoint, PDF, 純文字檔、Microsoft XPS…等文件，轉換成 PDF 或 JPG, TIFF 與 PNG等格式的圖檔。使用方法相當簡單，，
不過比較麻煩的是，你的電腦必須安裝 Microsoft Office 2010 以上版本的軟體，因為他會透過 Office 內建的 API 來執行批次轉檔作業，以確保整個版面與樣式可以正常轉換。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DocuFreezer
- 軟體版本：5.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：試用版
- 檔案大小：215 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：http://www.docufreezer.com/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 將各種 Word, Excel, PowerPoint..等格式的檔案都拉到 DocuFreezer 視窗中，在左下角選取輸出格式（如 PDF）後，按下「Start」按鈕即可開始轉檔。，
訪客留言：
2 Replies to “DocuFreezer 將多個 Word, Excel, PPT, XPS..文件批次轉檔成 PDF 或圖檔”
這個轉完下面會被強塞廣告浮水印…
請問可轉mdi文件嗎？謝謝！