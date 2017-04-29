2017/4/29 更新：軟體版本更新為 2.40 新版，詳細更新細節可參考「這裡」的說明。

XnView跟IrfanView一樣，都是免費、速度又快的看圖軟體，比起較為肥大、開啟速度較慢的ACDSee軟體來說，XnView的功能一樣完整、介面一樣好看，而且還可免費使用。除了快速開啟圖片、瀏覽圖片之外，XnView還支援快速裁切、水平/垂直翻轉、調整亮度/對比/伽瑪校正、消除紅眼…等功能，還提供了螢幕抓圖的功能，方便我們可以快速將看到的畫面存成圖檔，實在相當方便唷。

XnView其實不只是個「看圖軟體」而已，內建的圖片特效、消除紅眼、與各種圖片加工功能，都非常方便實用。重點是還可以把一堆圖片用「幻燈片」模式來播放，如果你比較懶的話可以不用製作PowerPoint簡報，直接用XnView來展示圖片就可以上台報告囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：XnView

軟體版本：2.40

軟體語言：繁體/簡體中文（內建多國語系）

軟體性質：免費軟體（個人、非商業與教育使用）

檔案大小：18.8 MB

系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win 7/8/Win 10

官方網站：http://www.xnview.com/

軟體下載：按這裡 （安裝好之後可選擇軟體語系）

XnView主要功能： 可讀取400種圖檔格式

可匯出為50種圖檔格式（jpg, png, gif, tiff, pdf...等）

支援GIF動畫、動態ICO圖檔與多頁TIFF圖檔

支援顯示IPTC、EXIF等圖檔、相片資訊

支援EXIF auto rotation

可編輯IPTC資訊

支援重新設定圖檔大小、旋轉角度、裁切圖檔

支援不失真的旋轉圖片與裁切(JPEG)

可自訂色相/亮度/飽和度/對比等數值…

可計算圖片所使用的顏色數量

支援多種濾鏡與特效效果

支援全螢幕瀏覽模式

支援24種幻燈片播放特效(Slide show)

用幻燈片模式播放圖片時，可自訂播放音效（MP3、WAV…等格式）

選取多個檔案可直接製成HTML網頁相簿（內建22種樣板）

支援螢幕抓圖功能（可自訂延遲、抓視窗或全螢幕...）

可將多張圖片組合成單一檔案（內含多頁圖檔的TIFF格式）

可將多個圖檔縫製成「全景圖」

可匯出圖檔清單，可顯示檔案名稱、大小、類型、日期、內容與各種描述

支援TWAIN 與 WIA傳輸協定

支援列印功能

支援滑鼠拖/拉/放操作

內建「比較圖像」功能，可更方便的比對兩個圖檔間的差異

支援44種語言（包含繁體、簡體、英文、德文、日文...）

XnView瀏覽器，多分頁看圖更方便！

XnView看圖軟體的程式主要分成兩部份，除了在圖檔按兩下以XnView開啟圖檔來瀏覽之外，還有個XnView瀏覽器可以一次瀏覽多個圖片，而XnView瀏覽器也支援「多頁籤」的方式來顯示圖片，另外我們也可以將XnView瀏覽器視窗切換成並排顯示、水平顯示等方式來比較多張圖片的異同。

更強的批次轉檔、更名功能

其中比較讓人驚艷的「批次轉換」功能，除了可以將各種格式的圖檔轉換成你指定的JPG、PNG、GIF、PDF、TIFF…等等各種格式之外，還可自訂壓縮品質失真率、或固定檔案大小，或者字型選擇是否保留JPG檔中的EXIF或IPTC圖檔資料...等。

更厲害的是，他的批次轉檔功能中還可支援直接套用圖片特效，譬如說幫全部圖片調整大小、轉成灰階、自動裁切、打上浮水印（圖片浮水印與文字浮水印）、自動調整色階/對比/色彩平衡、自動套用濾鏡...等等，另外還可加上3D邊框、陰影或油畫效果，連要批次幫圖片加入馬賽克也可以，真的很厲害唷！

比較圖像功能，方便我們比對兩張照片的異同！

XnView內建比較圖像的功能，其實這也只是個小視窗，不過對於想比對兩張圖像的細微差異的人來說，相當方便好用！

可自動將選取圖片作成網路相簿（22種佈景主題）

這個功能跟IrfanView或ACDSee一樣好用，不過它內建的22種佈景主題樣式，每一種都相當讓人滿意，這是其他免費看圖軟體所沒有的。只要選取你要作成相簿的圖檔之後，再按〔建立〕→〔網頁〕，即可將這些圖檔匯出成超好看的網路相簿，當然，你得再把這些網頁上傳到網站上，才算「網路」相簿。（放在自己的電腦也可以瀏覽）

這是建立網路相簿的設定頁面，我們可以自行選擇樣板、設定標題與縮圖尺寸等，設定好之後再按下〔建立〕按鈕即可。

這是做好的相簿，不但自動幫我們做了縮圖、按了圖片還可放到最大，另外瀏覽圖片時還有Flash特效（不同樣板有不同特效），真的好用到讓人感動呀！