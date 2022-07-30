[下載] WinAMP 5.9 音樂播放軟體（繁體中文版）
記得很久很久之前， WinAMP 是我電腦必裝的軟體，不過因為種種因素，，
其實這些年來，WinAMP 沒落後雖然持續有稍微更新、調整過，也努力找了不同的獲利方式，不過一般使用者似乎還是一樣不太領情，在台灣的話大家可能習慣 千千靜聽或其他類似 Spotify 之類的歌曲聽到爽的軟體或線上服務，不過如果你還是鍾愛比較習慣的 WinAMP 播放器，現在還是一樣可以下載來用。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：WinAMP
- 軟體版本：5.9.9999
- 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：7.82 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10/11
- 官方網站：http://www.winamp.com/
- 軟體下載：按這裡
訪客留言：
22 Replies to “[下載] WinAMP 5.9 音樂播放軟體（繁體中文版）”
請問我安裝好之後，功能表選項的中文字後面都會顯示很多中方型的空心框，這個又搬法解決嗎~? 謝謝
蠻可惜的軟體,多年前很受歡迎.但後來逐漸被取代..
音樂播放軟體還是偏愛foobar. 千千靜聽前期比較好,
後來變得很百度..不愛用.
跟其它媒體播放器一樣, 可支援各種格式的多媒體, 可是 網路收音機 才是它的精華所在, 停掉可惜啊!
除了可播放MP3外, 裏面的 網路收音機 才是它的精華所在, 停掉太可惜了。
winwmp dead. rip
我想請問一下
要如何弄歌詞?
剛下好~快被5.5多版的BUG氣死~
每次只要不小心將播放目錄裡的歌檔移動至其它目錄時,這軟體就會在播到那首歌時出現無限迴圈.
導致系統整個hold住..
不知是哪個天才工程師寫的綁架記憶體軟件..
真的很佩服.
剛載了新版..特意試了下.不會再有此種狀況.真是慶幸