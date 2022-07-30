[下載] WinAMP 5.9 音樂播放軟體（繁體中文版）

       

記得很久很久之前， WinAMP 是我電腦必裝的軟體，不過因為種種因素，，

幾乎就像 WinZIP 跟 ICQ 一樣，消失再大家的電腦系統中…. 可能跟 Windows 內建這、內建那很有關吧….現在WinAMP回來了，帶來支援 Unicode 的播放器，以後播放網路下載回來的MP3檔案，就不會出現亂碼囉！

其實這些年來，WinAMP 沒落後雖然持續有稍微更新、調整過，也努力找了不同的獲利方式，不過一般使用者似乎還是一樣不太領情，在台灣的話大家可能習慣 千千靜聽或其他類似 Spotify 之類的歌曲聽到爽的軟體或線上服務，不過如果你還是鍾愛比較習慣的 WinAMP 播放器，現在還是一樣可以下載來用。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WinAMP
  • 軟體版本：5.9.9999
  • 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：7.82 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10/11
  • 官方網站：http://www.winamp.com/
  • 軟體下載：按這裡

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最後更新：08-01, 2022 下午 12:00

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訪客留言：

22 Replies to “[下載] WinAMP 5.9 音樂播放軟體（繁體中文版）”

  1. 請問我安裝好之後，功能表選項的中文字後面都會顯示很多中方型的空心框，這個又搬法解決嗎~? 謝謝

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  2. 蠻可惜的軟體,多年前很受歡迎.但後來逐漸被取代..
    音樂播放軟體還是偏愛foobar. 千千靜聽前期比較好,
    後來變得很百度..不愛用.

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  3. 跟其它媒體播放器一樣, 可支援各種格式的多媒體, 可是 網路收音機 才是它的精華所在, 停掉可惜啊!

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  7. 剛下好~快被5.5多版的BUG氣死~
    每次只要不小心將播放目錄裡的歌檔移動至其它目錄時,這軟體就會在播到那首歌時出現無限迴圈.
    導致系統整個hold住..
    不知是哪個天才工程師寫的綁架記憶體軟件..
    真的很佩服.
    剛載了新版..特意試了下.不會再有此種狀況.真是慶幸

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