[下載] WinAMP 5.9 音樂播放軟體（繁體中文版）

記得很久很久之前， WinAMP 是我電腦必裝的軟體，不過因為種種因素，，

幾乎就像 WinZIP 跟 ICQ 一樣，消失再大家的電腦系統中…. 可能跟 Windows 內建這、內建那很有關吧….現在WinAMP回來了，帶來支援 Unicode 的播放器，以後播放網路下載回來的MP3檔案，就不會出現亂碼囉！

其實這些年來，WinAMP 沒落後雖然持續有稍微更新、調整過，也努力找了不同的獲利方式，不過一般使用者似乎還是一樣不太領情，在台灣的話大家可能習慣 千千靜聽或其他類似 Spotify 之類的歌曲聽到爽的軟體或線上服務，不過如果你還是鍾愛比較習慣的 WinAMP 播放器，現在還是一樣可以下載來用。

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