MyPhoneExplorer 在電腦瀏覽備份 Android 手機的檔案、照片影片、簡訊、通話記錄…
MyPhoneExplorer 是一個專門為 Android 系統打造的手機瀏覽器，主要功能就是讓我們能直接從電腦存取 Android 手機裡的聯絡人通訊錄、檔案、照片影片、通話記錄、簡訊… 等等內容，讓我們能更方便的提取或儲存檔案到手機中，還能即使監控手機的各種系統資訊與使用狀態，如目前的溫度、電壓、電池容量與系統版本、韌體版本、IMEI…. 等等各種資訊。
使用時必須先分別在電腦與手機中安裝 MyPhoneExplorer 軟體與手機版 APP，並能選擇透過充電線或無線的 Wifi 、藍牙等傳輸方式來連結，還能同時設定多個行動裝置即時連線、同步處理。
MyPhoneExplorer 是免費軟體，，
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：MyPhoneExplorer
- 軟體版本：2.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：19.3MB
- 系統支援：Windows, Android 手機
- 官方網站：https://www.fjsoft.at/
- 軟體下載：Download 下載
MyPhoneExplorer 可透過Wifi, 藍牙或手機充電線與電腦連線
可瀏覽、備份或上傳檔案照片與影片
能瀏覽手機中的通訊錄、通話記錄、行事曆、簡訊與檔案…等內容。
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