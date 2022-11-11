Auto Screen Capture 定時自動螢幕截圖，監控、記錄電腦使用

Auto Screen Capture 是個相當特別的螢幕抓圖軟體，主要功能就是幫我們監控、記錄整個電腦的螢幕操作畫面，每隔一段時間將螢幕截圖儲存在電腦中或透過 Email, FTP 等方式備份到外部主機，我們可以依照自己的使用需求，設定每隔三秒、五秒、一分鐘或幾小時… 就自動抓圖一次，，

並通知你。

可支援多螢幕的自動截圖與保存，視窗左上角還有個月曆區塊，可完整瀏覽不同日期、月份的螢幕操作畫面。截圖時可選擇全螢幕或指定範圍。這樣的軟體用在自己電腦的話，可以幫自己記錄整個工作流程與操作細節，如果裝在別人的電腦的話… 大概連平常透過 LINE 聊天的內容都可以好好監視了… 。所以…. 還是要小心使用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Auto Screen Capture
  • 軟體版本：2.5.15
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：12.0 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：Auto Screen Capture
  • 軟體下載：Download 下載

Auto Screen Capture 螢幕自動截圖使用方法

第1步 開啟 Auto Screen Capture 軟體視窗，先點選單中的「Setup」→「Interval」，設定抓圖的頻率。

第2步 依照你的使用需求，輸入抓圖的時間間隔，如每隔5秒抓一張…。

第3步 如要開始抓圖，可以點一下視窗中間的「Start Screen Capture」，接著軟體視窗便會自動縮小、藏在桌面右下角的圖示裡。要停止的話，按旁邊的「Stop Screen Capture」按鈕。

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最後更新：11-11, 2022 下午 3:49

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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