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[下載] WinRAR 5.40b3 壓縮/解壓縮軟體（繁體中文版+免費版)

2016/7/3 更新：WinRAR 壓縮軟體版本更新為 5.40 beta 3 繁體中文版，更新細節參考：這裡

另提供簡體中文的個人免費版，適用於一般個人非常業環境使用，免序號、不用註冊，安裝好就可以使用，但…. 是簡體中文版，且每次開啟程式時會跳出一個廣告視窗，如果不介意的話再下載來用，或者改用全中文、完全免費、沒有廣告的 7-ZIP

很多人愛用的WinRAR壓縮/解壓縮軟體最近推出了5.x 最新版，除了原本的32位元平台之外，還提供了64位元Windows系統的支援版本，讓WinRAR軟體在64位元系統提供比舊版更好的相容性與運作效能。

操作介面方面並沒有太大的變化，除了少部份的功能調整與BUG的修復之外，另外也改善在多核心CPU與多CPU環境的壓縮速度，在Windows Vista與Windows 7環境下應該可以感受到明顯的改進。

不過，在最重要的Unicode支援的部份，還是只有部份支援，雖然可以正常解壓縮內含簡體中文、日文字的檔案名稱與資料夾名稱，不過如果直接用WinRAR開啟壓縮檔作編輯或修改，在回存檔案時還是會出現錯誤。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

 

WinRAR

 

 

WinRAR在多國語言方面的處理還是有點問題，目前測試，用WinRAR 3.9開啟內含日文或簡體中文檔名的檔案或資料夾時，會出現錯誤。

01

 

用另外一套壓縮軟體「7-ZIP」開啟內含日文或簡體中文檔名的檔案或資料夾時，則可正常顯示文字、正常回存檔案。 7-ZIP壓縮/解壓縮軟體下載：按這裡

02

 

延伸閱讀：

  1. 7-Zip v4.65 免費壓縮軟體-使用教學 (繁體中文版)
  2. [Mac] The Unarchiver 讓Mac也能解壓縮RAR（免費軟體）
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  1. 小興 說道：
    01-18, 2017 at 下午 9:37.14

    請問，我用windows 10 64位元壓縮檔案，壓縮後檔案和沒壓縮的檔案差不到2m，用windows 7壓縮後的檔案差很大，怎會這樣內，一樣是微軟的系統，壓縮出來的檔案都不同，都是10m檔，壓縮出來檔案大小都不同

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