2016/12/30 更新：軟體版本更新至 v4.11.2.1298 最新版，修復一些穩定性與程式問題。

更新記錄 v4.7.0：

– 您現在可以在聊天室中以原始解析度傳送照片。（功能上線日期依各個國家而不同）

– 您也可以在聊天室中傳送GIF檔。（功能上線日期依各個國家而不同）

– 迅速檢視聊天室中分享的所有網址。

– 現在可以從「顯示所有圖片」畫面下載多張照片。

– 將相同的背景圖片一次套用至所有聊天室。

– 可以將您的動態消息投稿設定為「向所有人公開」或「只向自己公開」。

– 若LINE被防火牆封鎖，您現在可以設定代理伺服器連線到LINE。

– 支援語言新增了印尼語、西班牙語（拉丁美洲）和西班牙語（西班牙）。

– 修正其他細微錯誤並進行改善。

你有用 LINE 嗎？如果有的話，那一定要再安裝電腦版的 LINE 軟體。

目前 LINE 提供 Windows 與 Mac 兩種作業系統的軟體版本，已可全面支援繁體中文、簡體、日文、韓文、英文.. 等多種語言介面。但比較可惜的是他不像一般網友認知的 MSN 或 Yahoo! 即時通那樣，可以隨時註冊新帳號、跟任意朋友聊天，而是必須先在智慧型手機中綁訂 Email 與登入密碼，或透過 QRcode 的方式用手機掃描、登入，意思就是電腦版的 LINE 只是手機版的附屬應用，主要還是給有智慧型手機、有安裝過 LINE 的人用的。

目前版本的 LINE 電腦版軟體除了支援文字聊天、貼圖、表情符號傳送之外，還可直接傳檔案、照片給朋友看，並可支援手機對電腦、電腦對電腦間的免費語音通話，通話品質還算不錯。



其實類似 LINE 這類的軟體漸漸普及之後，越來越多人已經漸漸不常使用手機的語音通話與簡訊功能了，有了 LINE 除了隨時免費跟朋友傳訊聊天之外，還有不限時數的免費語音通話，現在連電腦上都有軟體可以用，在台灣幾乎就快要取代 MSN、Yahoo! 即時通等傳訊軟體了！如果你在 Skype 轉換到 MSN 的過程不太順利的話，又剛好你跟你的朋友都有智慧型手機，那趕快裝個 LINE 把大家都拉進來，會發現整個生活跟溝通方式會方便很多！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： LINE

LINE 軟體版本： 4.11.2.1298

4.11.2.1298 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言

繁體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 33.5 MB

33.5 MB 系統支援： Windows、Mac OS X、iPhone、Android、Windows Phone

Windows、Mac OS X、iPhone、Android、Windows Phone 官方網站： http://line.naver.jp/

http://line.naver.jp/ 軟體下載： 按這裡 （另提供舊版軟體下載）

一、安裝、登入電腦版 LINE，輕鬆跟朋友聊天

第1步 安裝電腦版 LINE 軟體的方法很簡單，將安裝檔下載回來之後，按兩下執行安裝程式、選擇「中文（繁體）」再按「OK」按鈕，即可開始安裝。

第2步 開始安裝程序後，請依照一般軟體安裝方法，按「下一步」…等按鈕，按一按馬上就可以搞定！

第3步 安裝好軟體並啟動之後，畫面中會出現兩種登入方式，一種是使用已預先綁定的 Email 地址與密碼來登入（綁定 Email 的方法：按這裡）。

另外一種「使用行動條碼登入」則必須在手機的 LINE 軟體中按右上角的「＋」加入好友，再點「行動條碼」在手機的 LINE 中用攝影鏡頭掃描電腦螢幕中的 QRCode 二維條碼來登入。

第4步 順利登入後，就可以跟朋友傳訊息、聊天囉！下圖左邊是好友名單，右邊是聊天視窗。用起來跟 MSN 等一般傳訊軟體其實都差不多，應該很快都可以適應。

如要傳送圖檔或檔案的話，除了按「傳送檔案」按鈕來選取檔案、送出，也可以直接把圖檔照片或檔案拉到聊天視窗中，快速傳檔。