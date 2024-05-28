SwifDoo PDF 全功能 PDF 預覽/編輯/轉檔軟體

SwifDoo PDF 是一個可以快速開啟、預覽 PDF 文件的閱讀器，也是一個提供完整編輯功能的編輯器。當我們需要修改或批註 PDF 文件檔的內容時，不一定非得用很貴的 Adobe Acrobat 軟體來處理，相對便宜的 SwifDoo PDF 也能提供很完整、實用的各種 PDF 編輯、轉檔功能。

SwifDoo PDF 支援多頁籤瀏覽，可直接在同一個視窗中快速瀏覽編輯、切換多個不同文件，不管是內文編輯、文字批註、畫重點、多PDF合併、插入頁面.. 等都能輕鬆搞定。另外也提供了 PDF 轉 Word/Excel/PPT/EPUB…等格式的轉檔功能，還能將 PDF 頁面拆成一個一個圖檔另存出來。

另外也內建多語翻譯功能、OCR… 等，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： SwifDoo PDF

SwifDoo PDF 軟體版本： 2.0.5.9

2.0.5.9 軟體語言： 繁體中文、英文、日文.. 等多國語言

繁體中文、英文、日文.. 等多國語言 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 24.3 MB

24.3 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： SwifDoo Software

SwifDoo Software 軟體下載： Download 下載

還有最近相當熱門的 AI 輔助工具，能幫我們總結、翻譯、解釋、改寫和分析文本..，相當方便。