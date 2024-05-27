CopyFilenames 複製、提取全部檔案/資料夾的名稱

有時候你希望能把一些文件、會議記錄或各種檔案的名稱複製下來、傳給同事客戶看或做其他處理時，除了一個檔案一個檔案慢慢複製、貼上之外，也可以試試看 CopyFilenames 這個小軟體。

安裝好 CopyFilenames 軟體後，滑鼠的右鍵選單就會出現一個「Copy Filenames」的功能，只要我們先選取你要提取名稱的檔案與資料夾，然後再上面按滑鼠右鍵再點「Copy Filenames」，就能全部複製下來，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CopyFilenames

CopyFilenames 軟體版本： 3.6

3.6 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.01 MB

2.01 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： ExtraBit Software

ExtraBit Software 軟體下載： Download 下載

相當方便。

安裝好 CopyFilenames 軟體後，選取全部你要複製檔名的多個檔案，選取後在檔案上面按滑鼠右鍵再點「顯示其他選項」→「Copy Filenames」。

複製、提取檔案名稱後，開啟記事本軟體、貼上，就可以看到剛剛那些檔案的全部檔名囉。包含資料夾也一樣可以。