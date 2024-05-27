CopyFilenames 複製、提取全部檔案/資料夾的名稱

有時候你希望能把一些文件、會議記錄或各種檔案的名稱複製下來、傳給同事客戶看或做其他處理時，除了一個檔案一個檔案慢慢複製、貼上之外，也可以試試看 CopyFilenames 這個小軟體。

安裝好 CopyFilenames 軟體後，滑鼠的右鍵選單就會出現一個「Copy Filenames」的功能，只要我們先選取你要提取名稱的檔案與資料夾，然後再上面按滑鼠右鍵再點「Copy Filenames」，就能全部複製下來，，

相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：CopyFilenames
  • 軟體版本：3.6
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.01 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：ExtraBit Software
  • 軟體下載：Download 下載

安裝好 CopyFilenames 軟體後，選取全部你要複製檔名的多個檔案，選取後在檔案上面按滑鼠右鍵再點「顯示其他選項」→「Copy Filenames」。

複製、提取檔案名稱後，開啟記事本軟體、貼上，就可以看到剛剛那些檔案的全部檔名囉。包含資料夾也一樣可以。

最後更新：05-27, 2024 下午 9:50

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Author: 不來恩

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