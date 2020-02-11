上千張趣味圖片任你用！「梗圖產生器」線上快速輕鬆製作創意圖文！

在網路經常可以看到許多人用一些搞笑、有梗的圖文來嘲諷時事這些圖片大多本身就很有意思再搭配上網友們的創意文字，

瞬間就能在網路上瘋傳如果你也想製作類似這樣的創意圖文只要利用「梗圖產生器」就能輕鬆做到。

「梗圖產生器」目前收錄上千張的趣味圖片可供網友免費選用你也可以上傳其它自己想要使用的背景圖片進行編輯。網站提供兩種編輯模式「懶人」只需輸入兩行文字就能簡單快速完成梗圖而「手工」除了可自由移動、旋轉調整文字的位置外還能進行塗鴉、插入其它的圖片素材且可新增數個文字區塊能做出更多不同的創意效果。

製作完畢可直接下載完成的梗圖並分享使用。可利用 Facebook 帳號進行註冊登入之後就可以再次編輯或管理自己的梗圖囉！你所製作的梗圖也可以分享到網站的「網友創作區」供大家欣賞或下載使用。看到大家的創意這麼豐富我也忍不住做了兩張～XD

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（用懶人模式製作比較快只輸入兩行文字就能完成。）

（手工模式雖然比較花時間但看起來是不是更活潑一些？）



使用方法：

第1步 開啟網頁後就可以看到許多的模板可用關鍵字搜尋想要的梗圖或是透過常用標籤、熱門程度、新舊程度來篩選排序每張圖片下方都有「懶人」、「手工」兩種模式可以選擇。

第2步 選擇要使用的模式後會看到登入提示訊息若想管理自己製作的梗圖就需註冊登入哦！點擊「先不要」梗圖就會在你製作完後暫時保存在伺服器一段時間後將自動刪除。

第3步 若選擇「懶人」模式只需要輸入上下兩行文字內容就可以完成製作。可透過「＋」、「－」來調整文字大小。

第4步 接著可加入標籤若想將梗圖投稿可選擇適合的「話題分類」不想出現在「網友創作區」的話記得將箭頭所指的選項勾起來。最後按下「產生梗圖」。

第5步 因為我沒有註冊登入所以直接將梗圖「下載」回來做使用之後這張圖片過一段時間就會自動由伺服器刪除。

第6步 若選用「手工」模式文字的部份就可以拖曳移動或旋轉角度在右側還能選擇「上下留白」、「變換背景」或是「開始塗鴉」也可以適當的加入一些額外的圖片素材。

第7步 文字的部份可自由新增還能變換不同的顏色可以有更多的發揮空間。後面一樣可加入標籤、選擇分類或是要不要投稿分享哦！