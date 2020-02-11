給手機來點「咖啡因」保持螢幕常亮的小工具（Android）

為了節約手機的電量使用通常會透過「休眠」的設定讓手機可以在一定時間不使用的狀況下自動關閉螢幕來節省電力，

不過有時在使用某些 App 或某些特定狀況下比方說在查詢資料、地圖或是玩遊戲我們又希望手機螢幕可以常亮若每回都要再去修改設定是很麻煩的事或許你可以考慮給手機來點提神的「咖啡因」！

「咖啡因」是一款可讓手機螢幕保持喚醒的小工具它可以被放入下拉通知欄的「快速面板」當中需要時只要點一下就能讓手機螢幕常亮不受手機休眠設定的限制當不需使用時一樣再點一下該快速設定按鈕就能輕鬆解除使用起來超方便！

如果你的手機在啟用「咖啡因」後螢幕仍會自動關閉只要開啟程式中的「兼容模式」並給予相關的權限後重新啟用「咖啡因」應該就能解決這個問題了。有需要的朋友可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 咖啡因 – 保持亮屏

咖啡因 – 保持亮屏 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Hansong Zhang

Hansong Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 7.0 以上版本

Android 7.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「咖啡因」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟「咖啡因」可以依需求設定常規選項。接著下拉通知欄再下拉展開「快速面板」。

第2步 點擊快速面板右上角的選單點入「快速面板配置」。（依手機型號不同此設定畫面可能有所差異。）

第3步 在上方未選入的功能按鈕中就可以看到「咖啡因」將其拖曳至下方面板中調整位置後即可按下「完成」。

第4步 之後需要時只要下拉通知欄就可以在「快速面板」中點擊啟用。若在啟用常亮功能後螢幕仍會自動關閉請至主程式中將「兼容模式」開啟後再試一次基本上應該就能使用了。