[限時免費] 指尖太極！「Pause」讓你不想睡都難（iPhone, iPad）

每到夜晚該上床睡覺的時刻總是睡不著？想睡卻睡不著的感覺真的蠻無助的我了解！（拭淚）如果你也有這樣的睡眠問題，

可以來試試「Pause」不誇張！測試的時候我真的想睡覺了（打哈欠）。

它是一款冥想程式以太極與正念襌修的古老原則結合科技讓使用者透過指尖太極只要短短 3 分鐘的時間就能達到放鬆、減壓、提升注意力的效果若在公共場合使用最好能搭配耳機可更加專注在其中唷！

用法很簡單只要將一個指尖放在螢幕裡的小圓點上緩慢的移動小圓點就會開始聚集色彩集中到一個程度時可以將雙眼閉上但指尖還是要繼續緩緩的移動最後當時間到時就會有個鈴聲提醒你不過那個鈴聲不會非常明顯就算順利的睡著也不用擔心會被吵醒。

在設置功能中你可以調整冥想的時間從 1 分鐘～30 分鐘也能不限時間依自己的狀況來選擇繼續或暫停。想嘗試看看的朋友可趁限時免費下載一試唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pause

Pause 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： PauseAble ApS

PauseAble ApS 官方網站： https://getpauseapp.com/

https://getpauseapp.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pause」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時會顯示右圖設定畫面。程式可連結「健康」中的「正念分鐘數」資訊若想連結可點擊開關再點擊「允許」。接著就會正式進入程式依據畫面上的指示按著小圓點。

第2步 慢慢跟著指示圈移動保持緩慢的速度。

第3步 接下來就會讓你自由移動但是速度一樣不能太快否則圓點的顏色會縮小要慢慢的移動顏色才會越聚越多。

第4步 到一個程度時會請你閉上眼睛但手指一樣會繼續緩慢的移動。最後時間到時會有小鈴聲提醒如果沒聽到也沒關係感覺不錯的話繼續下去也很好唷！

第5步 在主畫面點擊下方的圖案可展開「設置」可視狀況調整難度與時間下面還會記錄使用的次數與時長。