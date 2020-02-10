Msgif 輕鬆製作逐字動圖，讓你的純文字訊息更吸睛！

在社群平台分享資訊時大多數的人都會習慣附張圖片但如果你想讓大家把重點放在文字內容之中，

不妨利用「Msgif」把文字變成動圖就能讓純文字變得更吸睛。

「Msgif」是一個網頁服務可以錄下你輸入文字的過程並將其儲存為一張 GIF 動圖在輸入文字時的任何動作例如刪除或修正文字……等都會被完整的記錄下來最後的成品就會像是在看一個人正在打字的感覺很有趣！

操作方式很簡單只需要按下錄製鈕、輸入文字、再生成 GIF 圖最後將動圖下載後就能進行分享囉！這個服務完全免費而且中文也可正常顯示有興趣的朋友可以嘗試看看唷！

繼續閱讀

使用方法：

第1步 開啟網頁後可看到開發者做的一些介紹與使用範例拉至最下方點擊「GET STARTED」即可進入製作畫面。

第2步 有兩種尺寸、七種配色風格可選擇點擊可展開下拉選單。

第3步 點擊「Record」之後就可以開始在下方的文字框中輸入文字。

第4步 打好內容後再按下「Create GIF」等待動圖生成。點擊「Reset」則會清除所有內容。

第5步 動圖生成後可在下方預覽效果最後點擊「DOWNLOAD」即可將動圖儲存到電腦中。